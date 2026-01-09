Al caer la tarde del jueves 8 de enero, se registró una conflagración en inmediaciones de una red de distribución de gas natural ubicada debajo del puente del barrio 7 de Abril, en la avenida Circunvalar, uno de los puntos de alto flujo vehicular del suroccidente de Barranquilla.

Según informó la empresa operadora, Gases del Caribe, las causas del incidente son responsabilidad de terceros que habrían realizado una excavación no autorizada en el terreno con el propósito de incinerar basuras y llantas.

En el transcurso de la quema de residuos, el fuego alcanzó una tubería de polietileno, ocasionando su avería y afectación, derivando en un incendio.

A su vez, la empresa de servicios públicos reiteró que la red de distribución ubicada en el sector cumple con las normas técnicas vigentes y que, una vez notificado el evento por la ciudadanía, se activaron los protocolos de atención inmediata para garantizar la seguridad del área y restablecer las condiciones normales del servicio, como lo fue el cierre preventivo de la avenida Circunvalar mientras se normalizaba el incidente.

Al lugar acudió el Cuerpo de Bomberos y personal técnico especializado, quienes lograron controlar las llamas sin que se reportaran personas lesionadas.

Asimismo, la entidad hizo un llamado a la comunidad a evitar prácticas como la quema de basura o llantas cerca de redes de gas natural, al advertir que este tipo de acciones representan un factor de riesgo para el suministro de gas.

A través de su línea gratuita de atención a emergencias 164, disponible las 24 horas desde cualquier número fijo o celular, la ciudadanía puede denunciar este tipo de prácticas, y demás temas relacionados con la seguridad del servicio.

