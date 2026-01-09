Ante el reciente proyecto de resolución emitido por el Ministerio de Minas, el cual plantea que los usuarios a nivel nacional asuman vía tarifa de energía la deuda general de $2.5 billones de la empresa Air-e, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG) se pronunció este viernes para apoyar la medida, que aunque no es tan convencional, podría evitar el “colapso del sistema eléctrico”.

“Si sigue creciendo la deuda de Air-e al sector eléctrico, que es de $1.6 billones, este mismo va a colapsar, y como esto es una cadena, si una empresa comienza a fallar y no le paga a las demás, las otras en el país van a comenzar caer también, porque los bancos no van a querer prestar recursos”, comentó el presidente ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda.

Teniendo en cuenta lo anterior, el directivo explicó que: “efectivamente va a generarse una afectación a los usuarios si estos asumen la deuda en sus tarifas, lo que sería al menos 8 pesos por kilovatio, que es más o menos el 1% de lo que paga un usuario en su factura. Es decir, si un usuario paga $150 mil en su factura, entonces va a tener que pagar $1.500 adicionales con esta medida. Yo creo que al final del día es un esfuerzo de todos para que el sistema siga funcionando”.

Castañeda aclaró que “esta medida podría solucionarse de otra manera. Lo ideal es que se tomarán recursos del presupuesto general de la Nación para el fondo empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, que intervino en Air-e, pero todos sabemos la situación fiscal y presupuestal que tenemos en estos momentos”.

Puso de presente que: “la deuda de Air-e es grande, porque no solo le debe a las transmisoras de energía, sino también a las generadoras, particularmente a las térmicas de la región Caribe, que son fundamentales para la confiabilidad del sistema”.

En detalle, la empresa Air-e le debe a las generadoras térmicas $1,1 billones, de los $1.6 billones que debe en total al sector eléctrico.