El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, salió en defensa este viernes, a través de sus redes sociales, del proyecto de resolución que contempla que los usuarios del país asuman vía tarifa la deuda de $2,5 billones de Air-e.

Para el funcionario, esta es solo una propuesta temporal para discusión, que no solo compete a los “costeños”, sino también a todos los colombianos.

“Recibimos un sistema al límite; empresas quebradas que se las dieron a privados, deudas acumuladas y riesgo real de apagones. No actuar era condenar al país a una crisis eléctrica. El problema energético del caribe no es solo de los costeños. Es un problema nacional”, publicó en la red social X.

Agregó que: “parte de la crisis es que han pasado 7 empresas en 20 años y todas han fracasado. La clase política ha sido responsable de ello. Gobernar es asumir responsabilidades, no mirar para otro lado. Estamos evitando un daño mayor y construyendo soluciones de fondo”.

Palma recalcó que esta situación pudo haber sido evitada. “Este lío tenía una solución dentro de las propuestas de ley de financiamiento que el congreso le negó al país por su odio al gobierno, que termina haciéndole daño al pueblo”.

Puso de presente entonces: “Son 1.2 millones de familias a quienes el Congreso y su bancada del caribe, les ha negado el derecho a la energía.

Así las cosas, el ministro de Minas también aclaró que este proyecto de ley para democratizar la deuda de Air-e protege un servicio esencial para la región Caribe.

“Esta es una propuesta temporal, para la discusión. Responsable como lo hicimos con el Fepec. Difícil, pero necesaria. El país ha pagado carreteras y obras. Ha salvado bancos. Es necesario proteger a la gente a través de un derecho fundamental. Este aporte es temporal y solidario, para proteger un servicio esencial mientras corregimos las fallas estructurales que otros dejaron crecer”, comentó.

Finalmente, fue enfático en que se evaluarán los comentarios de la ciudadanía porque “es una medida temporal y progresiva. Los que más tienen, son los que más pagarían”.