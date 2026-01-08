En medio de un panorama marcado por el alto costo de vida, usuarios de los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, reciben un nuevo año sin aumentos en la tarifa del servicio de energía.

Iniciando el mes de enero, la tarifa que aplica la empresa Air-e no tendrá incrementos. Según datos oficiales, el precio del kilovatio hora se mantiene en $796, un valor que está $80 por debajo del promedio nacional y que representa un alivio para hogares, comercios e industrias del Caribe.

Panorama nacional

La diferencia entre el valor, ubica a la región Caribe entre las zonas con menor costo del servicio eléctrico en el país, a la vez que impacta directamente el bolsillo de miles de usuarios residenciales, como también la operación de pequeños negocios y empresas.

Acorde a la empresa prestadora del servicio de energía; la estabilidad en la tarifa responde en gran medida a las decisiones técnicas relacionadas con la compra de energía, así como de las negociaciones que permitieron asegurar precios más competitivos frente a otras comercializadoras del país.

Evitando de esta forma que costos adicionales o ineficiencias se trasladaran a los usuarios.

Energía sostenible

Otro factor clave ha sido la transición energética, una estrategia que no solamente contribuye a la sostenibilidad del sistema eléctrico, también ayuda a contener los precios en el mediano y largo plazo.

Finalmente, a pesar de que el panorama tarifario resulta favorable para el 2026, desde la empresa Air-e resaltan la corresponsabilidad de los usuarios para mantener la estabilidad del servicio.

El pago oportuno de las facturas o la vinculación a planes de financiación, permiten garantizar inversiones en la red, mejorar la calidad del suministro y asegurar la continuidad del servicio de energía en la región.

