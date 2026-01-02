A tan solo dos días de haber iniciado el 2026, crece la expectativa en Barranquilla y su área metropolitana frente al ajuste en la tarifa del transporte público colectivo y de Transmetro, tras el aumento del salario mínimo.

Inicialmente, se habría planteado un alza de $200 pesos en el pasaje, una cifra que permitiría cubrir el incremento en los costos operativos asociados al combustible, los insumos, el mantenimiento de los vehículos, y que pretendía regir a partir del primero de enero.

De $3.300 pesos los días ordinarios se estimaba quedar en $3.500 mientras que para los domingos y festivos sería en $3.600.

Sin embargo, a causa del ajuste salarial que entró en vigencia este año, la tarifa definitiva aún se encuentra en estudio, por lo que permanece el costo actual de $3.300 pesos en días ordinarios, $3.400 los festivos y domingos.

Libardo García, director del Área Metropolitana de Barranquilla, aseguró a EL HERALDO que el aumento del pasaje debe establecerse con base en criterios técnicos, además de contar con el aval de la Junta Metropolitana.

“El Área Metropolitana no tiene en este momento una tarifa definida. Estamos ajustando el estudio de la canasta de costos del sector transporte con el incremento del salario mínimo y en los próximos días daremos a conocer la tarifa oficial, una vez sea aprobada por la Junta Metropolitana”, ratificó García.

