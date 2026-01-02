A partir del primero de enero, las farmacias de Colsubsidio dejaron de entregar medicamentos a los usuarios de la Nueva EPS en todos sus puntos de atención a nivel nacional.

Frente a este panorama, la entidad prestadora de salud aseguró que la medida no afectará los tratamientos vigentes e informó de la activación de un plan de contingencia para garantizar la entrega de insumos a los diferentes usuarios.

Sin embargo, algunos afiliados de la Nueva EPS en la ciudad de Barranquilla expresaron su preocupación por esta situación, ya que muchos llevan hasta 4 meses esperando por la entrega de sus medicamentos.

Luz Esther Montes, de 63 años, contó que “acudí a la entidad después de la Navidad y no nos avisaron nada de este cambio en el dispensador de medicamentos, pero, de igual manera, el problema es que no hay medicamentos en ninguna farmacia a las que nos mandan. Llevo 3 meses esperando por un medicamento para la presión y para el azúcar, algo muy común, y no lo hay en los distintos puntos”.

Puso de presente que “ante la falta de medicamentos por parte de los gestores farmacéuticos habilitados por la entidad, me ha tocado endeudarme prestando plata para pagar hasta $300 mil en mis medicinas”.

La usuaria aseguró, además, que “la situación viene así desde hace cerca de un año, cuando comenzó la intervención; por más que pongan una nueva red de prestadores, es difícil que estos presten el servicio ante las deficiencias de la EPS”.

Marco Tulio Mora, ciudadano barranquillero de 73 años, manifestó que “si bien la salida de Colsubsidio de la red de prestadores genera incertidumbre, el panorama con otras farmacéuticas es mucho más preocupante porque no dan abasto ante tantos usuarios reclamando insumos; pasan los meses y nuestras órdenes se vencen y toca esperar más tiempo para una medicina de tiroides, artrosis o presión alta”.

De igual manera, Myriam Gonzalez, otra usuaria de Nueva EPS, explicó que la nueva red de prestadores de la entidad debe enfocarse en la entrega de medicamentos para algunas afecciones en particular.

“Desde hace algunos meses tengo complicaciones con las citas para que me den mis medicamentos; las estanterías se ven vacías y para problemas de salud como del corazón o el sueño es imposible encontrar algún insumo, así que la nueva red debe encargarse de cubrir eso lo más rápido posible”, dijo.

Por otro lado, Josefa Bolívar fue enfática en que otros prestadores farmacéuticos no entregan medicamentos, por lo que se debe activar un plan de contingencia.

“Yo no utilizaba mucho las farmacias de Colsubsidio, pero si ellos no van a seguir entregando y a donde yo iba no me lo daban tampoco, entonces nadie responde. La atención es buena en la entidad, solo que lo que necesitamos son medicamentos y no tenemos desde hace un año”, afirmó.

Plan de contingencia

A través de un comunicado, la Nueva EPS dio a conocer que la nueva red de gestores farmacéuticos se irá acoplando a las necesidades de los usuarios para garantizar una entrega oportuna de sus medicamentos.

En ese sentido, mencionó que “lo importante será superar las dificultades que esta situación haya podido generar en el menor tiempo posible mientras se consolida el nuevo esquema de dispensación de medicamentos”.

Sumado a esto, informó que estos gestores farmacéuticos ya iniciaron la habilitación gradual de los puntos de dispensación, con el propósito de brindar una respuesta oportuna, eficiente y centrada en las necesidades de los afiliados.

“La nueva red de gestores farmacéuticos que ya tienen puntos de dispensación iniciarán la habilitación gradual de nuevas sedes de ser necesario. Las direcciones, horarios y modalidades de entrega serán confirmados, tan pronto contractualmente quede definido el proceso”, sostuvo la Nueva EPS.

Así las cosas, el plan de contingencia para la entrega de medicamentos fue activado a través de los gestores Cafam, Medic, Discolmets, Audifarma, Farmedicall y Tododrogas, que cubrirán la demanda en cerca de 11 departamentos del país donde presta el servicio a 1.642.000 afiliados a la entidad.

De esta manera, la entidad aseguró que este proceso, además de atender de manera inmediata las afectaciones presentadas, tiene el objetivo de “fortalecer el sistema farmacéutico para hacerlo más sostenible y resiliente y no depender de un solo gestor, garantizando un acceso oportuno, continuo y equitativo de los medicamentos a los usuarios”.

Críticas al sistema de salud

Desde el movimiento Pacientes Colombia, que representa a 199 organizaciones de pacientes en todo el territorio nacional, se lanzó un fuerte mensaje contra el Gobierno nacional por la salida de Colsubsidio como gestor farmacéutico de los usuarios de la Nueva EPS.

Según el colectivo, la situación del sistema de salud colombiano es delicada y tiene que ver mucho con la intervención de las EPS.

“Si la plata de la salud es suficiente, como dice el Gobierno de Petro, ¿qué hace la Nueva EPS con ese dinero?, porque desde este mes Colsubsidio, el operador más grande de medicamentos, la EPS no entregará ni un acetaminofén más a sus usuarios”, dijo.

Por último, aclaró que “cerca de 11 millones de usuarios se podrían ver afectados por esta medida. Desde hace dos años, el Gobierno administra las EPS y nadie sabe quién se roba los billones de pesos que deben ir hacia las prestadoras de salud”.