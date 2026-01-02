La transformación digital sigue transformando la vida de los barranquilleros. Al cierre del 2025, cerca de 40 mil jóvenes y personas en esta productiva fueron beneficiados con espacios de innovación y de aprendizaje tecnológico.

Esta apuesta, liderada por la Alcaldía de Barranquilla, en cabeza de Alejandro Char, seguirá brindando acceso a las tecnologías de la información y comunicación durante los meses venideros.

La oferta contempla servicios diarios de formación, que se brindan en los Centros de Aprendizaje en Tecnología e Innovación (CATIN), que incluyen cursos libres y gratuitos en áreas TIC, ofimática y emprendimientos de base tecnológica, ofertados en estos centros, en articulación con el SENA y el programa Learning to Earning.

Estas formaciones están dirigidas a personas desde los 14 años en adelante y responden a un cronograma permanente de capacitación.

A su vez, la administración distrital viene entregando certificados a funcionarios y servidores de la rama judicial, a miembros del Cuerpo de Bomberos y a un grupo de periodistas que se capacitaron en Alfabetización Digital, Inteligencia Artificial o Marketing Digital.

Durante el acto de entrega de certificados a los 45 integrantes de la Rama Judicial, que culminaron con éxito el proceso de capacitación, la gerente de las TIC, Claudia Vargas, en representación de la Alcaldía de Barranquilla, destacó el compromiso de los participantes y el impacto de este tipo de programas en el fortalecimiento institucional de la ciudad.

“El alcalde Alejandro Char se levanta todos los días a trabajar por brindar bienestar a los ciudadanos y generar estos espacios que impulsan la transformación tecnológica y que tienen como fin reducir la brecha digital en Barranquilla. Este curso de Inteligencia Artificial, con tutores especializados, permitió fortalecer las capacidades de nuestros funcionarios, quienes asumieron este proceso con gran responsabilidad, aportando a una justicia más preparada y a una ciudad que avanza a otro nivel”, señaló Vargas.

En el mismo sentido, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, Edwin Pacheco, resaltó la importancia de la formación continua para el servicio a la ciudadanía y agradeció a la Administración del alcalde Char por abrir espacios de capacitación en temas innovadores.

“El compromiso es formarnos y capacitarnos, porque un bombero bien preparado es un héroe para la ciudad. Agradecemos a nuestro alcalde y a la Administración, porque en la historia del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla no se había visto una capacitación en estos temas. Muchas cosas buenas vienen, pero hay que aprovechar el tiempo”, expresó.

Argemiro Caro, miembro del Cuerpo de Bomberos, calificó la experiencia como altamente positiva y extendió una invitación a más ciudadanos y funcionarios del Distrito a sumarse a estas iniciativas. “La experiencia fue muy gratificante, logramos certificarnos en alfabetización digital y adquirimos conocimientos en inteligencia artificial. Invito a todos a participar de estas convocatorias de la Alcaldía de Barranquilla. Estamos a otro nivel, como dice nuestro alcalde”, concluyó.

Otros programas

El alcalde Alejandro Char resaltó la importancia de la articulación con distintos proyectos de formación como el SENA e iniciativas pedagógicas de los colegios públicos que permiten potenciar habilidades y capacidades en el área tecnológica para la población.

En ese sentido, cerca de 8.037 ciudadanos recibieron acompañamiento personalizado en el uso de internet y computadores, apoyo en trámites en línea, tareas escolares e investigaciones, garantizando una orientación práctica acorde con las necesidades de cada usuario.

El uso institucional de los espacios CATIN también reflejó un impacto positivo. A través de los préstamos de espacios, se registró el ingreso de 12.398 personas, correspondientes a procesos de formación articulados con el SENA y a grupos provenientes de instituciones educativas del Distrito que desarrollaron allí sus jornadas académicas.

En el componente de innovación, 1.485 niños, niñas y jóvenes participaron en los cursos de robótica, enfocados en el desarrollo de habilidades en programación y electrónica. La oferta incluyó Robótica con Arduino para jóvenes entre los 13 y 18 años, y Robótica con Microbit para niños de 9 a 12 años, con contenidos adaptados a cada grupo según la edad y nivel de conocimiento.

Asimismo, los CATIN participaron activamente en ferias tecnológicas, beneficiando a 1.102 personas mediante demostraciones, experiencias de inmersión y actividades prácticas orientadas a visibilizar la oferta gratuita en TIC, ofimática e innovación, fortaleciendo el acceso al conocimiento y promoviendo una verdadera transformación digital en la comunidad.

El beneficio en población infantil fue significativo a través de las Rutas Niños TIC, en las que participaron 4.586 niños y niñas, a lo largo de 91 rutas desarrolladas en distintos sectores de la ciudad.

Por su parte, la Ruta TIC Sin Límites benefició a 955 personas, mediante la realización de 24 jornadas, mientras que la Ruta Joven TIC alcanzó un impacto de 3.540 jóvenes, tras visitar 56 colegios y fundaciones, fortaleciendo las competencias digitales de estudiantes en etapa escolar.

Por otro lado, en materia de articulación interinstitucional, se realizaron 11 capacitaciones externas dirigidas a otras dependencias y actores externos, logrando la formación de 461 personas en distintas áreas tecnológicas.