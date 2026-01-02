Durante el pasado mes de diciembre el Gran Malecón de Barranquilla fue visitado por más de 1.2 millones personas, lo que representa el mayor flujo de asistentes en su historia para esta época por sus más de 5 kilómetros de espacio público, gastronomía, recreación, deporte y entretenimiento.

Al respecto, el alcalde Alejandro Char manifestó que este sector se ha convertido en un punto de encuentro para compartir en familia y disfrutar de la ciudad.

“El Gran Malecón, una joya que recibe millones de historias. En diciembre, más de 1.200.000 personas, entre barranquilleros y turistas, eligieron este lugar para compartir en familia, reencontrarse y disfrutar de la ciudad frente a nuestro río Magdalena. Un punto de encuentro que nos llena de orgullo y demuestra que Barranquilla se vive, se siente y se comparte con todos. Nuestra ciudad los recibe con los brazos abiertos”, dijo.

El mandatario añadió que: “sin dudar, este el mayor flujo de visitantes en su historia para la época decembrina. Durante este mes, miles de personas disfrutaron de sus espacios deportivos, culturales, recreativos y gastronómicos, así como de sus principales atractivos turísticos, entre los que se destacan la Luna del Río, el Riobús Karakalí y las estatuas de Shakira y Sofía Vergara”.

También, sostuvo que “el alumbrado navideño y la amplia oferta recreodeportiva convirtieron al Gran Malecón en el punto de encuentro de las familias barranquilleras durante las festividades de fin de año”,

Por otro lado, Edgar Villegas, un visitante de la zona, comentó que lo que más valora de este espacio es que “se convierte en un punto de encuentro para todos; no importa de dónde vengamos, aquí estamos para compartir y celebrar”.

Asimismo, contó que fue uno de los ciudadanos que recibió el Año Nuevo en este lugar y destaca que “vivir ese momento, rodeado de personas emocionadas y acompañando la cuenta regresiva, recordó lo especial que es celebrar juntos y sentir que Barranquilla sigue avanzando y creando espacios para el encuentro”.

Récord en cifras

El Gran Malecón alcanzó a recibir a cerca de 190 mil visitantes en el fin de semana de las velitas, así como también a otras 111 mil personas el 21 y 25 diciembre, lo que representó un incremento del 48,4% frente a 2024, mientras que el 31 de diciembre el crecimiento fue del 24%.

Para el alcalde Char este comportamiento confirma el avance que ha tenido la ciudad como destino turístico.

“Cada vez más los barranquilleros se llenan de orgullo por nuestra ciudad y su Gran Malecón, también los viajeros nos eligen por la alegría que contagiamos, por el calor humano, por nuestra cultura y por las bellezas naturales y turísticas que tenemos como esta joya, y no nos cansaremos de hacer de este lugar el predilecto de todos brindando más experiencias y actividades para que lo visiten una y otra y otra y otra vez”, apuntó Char.

Un factor clave en este crecimiento ha sido la Luna del Río, una joya de la transformación urbana que inauguró el alcalde el 13 de diciembre, y que se ha convertido rápidamente en el atractivo turístico con mayor afluencia reciente en la ciudad.

Esta noria de 65 metros de altura ha despertado el interés de visitantes locales, nacionales y extranjeros, consolidándose como un plan imperdible en Barranquilla.

Sumado a esto, la fortaleza de las zonas gastronómicas, la agenda cultural gratuita, los espacios al aire libre y la permanente conexión con el río Magdalena, han convertido al Gran Malecón un lugar al que quienes lo visitan no solo desean regresar, sino convertir en su espacio favorito, no solo de la región, sino de todo el país.

Cabe recordar que El Gran Malecón está dispuesto para los barranquilleros y visitantes desde el 17 de julio de 2017, y desde entonces, recibe visitantes de diversas partes de Colombia y el mundo, quienes recorren sus diferentes zonas conectadas con el río Magdalena y diseñadas para el disfrute de públicos de todas las edades.