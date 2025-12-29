La temporada de Año Nuevo 2026 es uno de los periodos de mayor exigencia para el sistema de transporte terrestre, aéreo y la red vial nacional; por lo que el Ministerio de Transporte proyecta una movilización masiva de pasajeros y vehículos en todo el país.

Entre el 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, la cartera estima la movilización de 2.307.130 pasajeros desde las terminales de transporte terrestre habilitadas por el Ministerio de Transporte, a través de 215.749 vehículos, reflejando el alto flujo de viajeros que se desplazan para el cierre e inicio de año.

En el modo aéreo, entre el 19 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026, se proyecta la movilización de 3.280.652 pasajeros, de los cuales 1.293.910 corresponden a pasajeros internacionales y 1.986.742 a pasajeros nacionales, consolidando esta temporada como una de las más exigentes del año para la operación aeroportuaria del país.

Por otra parte, la magnitud de la movilidad también se refleja en las carreteras: entre el 1 y el 28 de diciembre de 2025, más de 25.470.087 vehículos transitaron por los peajes del país, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo de 2024, cuando se movilizaron 24.881.746 vehículos, lo que evidencia un incremento significativo del tránsito vehicular y la alta presión sobre los corredores viales nacionales.

“Estamos frente a una de las temporadas de mayor movilidad del año. Millones de pasajeros y vehículos se están desplazando por tierra, aire y carretera, y desde el Ministerio de Transporte estamos preparados para acompañar esta operación y proteger la vida y los derechos de los usuarios”, afirmó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

Frente a este escenario de alta demanda, el Ministerio reiteró su llamado firme a las empresas de transporte terrestre y aéreo para que respeten el techo tarifario, como una medida clave para proteger la economía de las familias colombianas.

“Las empresas que se autorregulen, cumplan la norma y garanticen transparencia al usuario contarán con el respaldo e incentivos del Gobierno Nacional”, señaló la ministra.

El Ministerio de Transporte continuará con seguimiento permanente y articulación institucional en todo el territorio nacional, priorizando una movilidad segura, legal, ordenada y transparente durante la temporada de Año Nuevo 2026.