El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, realizó este lunes 29 de diciembre el lanzamiento del programa Colombia Solar en Barranquilla, que favorecerá a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 con la firma del convenio con la empresa Gecelca.

La firma de este acuerdo interadministrativo se llevó a cabo en las oficinas de Gecelca. A través de esta iniciativa se instalarán proyectos fotovoltaicos con el objetivo de reducir los costos de la factura de energía y fortalecer la transición energética.

El programa piloto que comenzará en Barranquilla, donde se espera se beneficiarán inicialmente más de 30 mil usuarios, tendrá una destinación en los primeros cinco años de 4,2 billones de pesos, priorizado a los departamentos de la región Caribe.

“Es una instrucción del señor presidente hacerlo primero en el mercado de Air-e, comenzando por Barranquilla, y luego extenderlo al mercado de Afinia, es decir, a todo el Caribe colombiano. Este es un compromiso del Gobierno nacional de poner a circular recursos públicos en una región donde el 93 % de la población es subsidiada, perteneciente a los estratos 1, 2 y 3, y donde además se registran altos índices de pobreza monetaria”, expresó el ministro Palma.

Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma

A la pregunta sobre el destino de los subsidios, el ministro señaló que los proyectos de Colombia Solar generarán más recursos por concepto de subsidios, y su inicio será progresivo. “Los subsidios no se pueden acabar de manera inmediata. Seguiremos pagando en la medida en que tengamos recursos, y lo hemos hecho así hasta ahora”, aclaró.

Sostuvo que en Colombia, el gasto en subsidios ha crecido de forma exponencial, debido a decisiones políticas de gobiernos anteriores, como eliminar las contribuciones que pagaban quienes más tenían —tal como lo establecen las leyes 142 y 143—, y trasladar esa carga al presupuesto nacional.

Por su parte, la viceministra de Energía, Karen Schutt dijo que Colombia Solar se convierte en parte de la solución energética para la región Caribe.

Karen Schutt, Viceministra de Energía.

“Y cuando decimos que es un programa transformador e icónico, no solo hablamos de su contribución a la transición energética, al alivio tarifario o al componente ambiental, sino también de su papel como catalizador para una mayor diversificación del portafolio energético de Gecelca”, indicó.

Para la implementación del programa, Erick Wehdeking, presidente de Gecelca, aseguró que la empresa sacará los términos de referencia y hará la convocatoria con el fin de que lleguen los mejores oferentes, que ofrezcan buenos productos, al menor costo posible, y que garanticen rapidez, buena calidad e implementación efectiva.

Erick Wehdeking, Presidente de Gecelca

