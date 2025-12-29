A partir de este lunes 29 de diciembre, Barranquilla suma tres nuevos cruces semaforizados con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir los puntos de congestión en sectores de alta circulación vehicular. La medida hace parte de las acciones que viene implementando la administración distrital para optimizar el tránsito y fortalecer la seguridad vial en la ciudad.

Los nuevos semáforos entran en operación en la calle 84 con carrera 42H, la carrera 45 con calle 84 y la calle 80 con carrera 51B.

Según la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, la programación de estos equipos fue definida con base en estudios técnicos que analizan el comportamiento del tráfico en diferentes momentos del día, permitiendo ajustar los tiempos de paso de acuerdo con la demanda vehicular y peatonal.

En el cruce de la calle 84 con carrera 42H se establecieron cambios en la circulación, entre ellos la restricción del giro a la izquierda para quienes se desplazan desde Miramar hacia la avenida 20 de Julio. Para estos conductores se habilitaron rutas alternas por las calles 84B y 82, con el fin de mantener la conectividad y evitar represamientos en la intersección.

Una situación similar se presenta en la carrera 45 con calle 84, donde también quedó prohibido el giro izquierdo para los vehículos que se movilizan desde el parque Venezuela hacia la carrera 46. En este punto, las autoridades de tránsito definieron desvíos por las calles 85 y 82, buscando agilizar el flujo vehicular y disminuir los riesgos de accidentes.

Entre tanto, el semáforo ubicado en la calle 80 con carrera 51B responde a la continuidad de las intervenciones realizadas en este corredor, considerado uno de los principales accesos a la ciudad para los vehículos que ingresan desde Puerto Colombia con destino al centro de Barranquilla.

Durante los primeros días de funcionamiento, agentes de la Policía de Tránsito y orientadores de movilidad estarán presentes en las intersecciones para guiar a los conductores y resolver inquietudes frente a los nuevos cambios viales.

Desde la administración distrital se reiteró el llamado a respetar la señalización, conducir con precaución y atender las indicaciones mientras los usuarios se adaptan a la nueva semaforización.

La secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, Yaciris Cantillo Romero, señaló que estas intervenciones hacen parte de una estrategia integral para organizar la movilidad en puntos críticos de la ciudad, reducir los tiempos de desplazamiento y ofrecer condiciones más seguras para todos los actores viales.

“Estos nuevos semáforos hacen parte de las soluciones que venimos implementando para organizar la movilidad en puntos estratégicos de la ciudad. Utilizamos datos técnicos y herramientas modernas que nos permiten tomar decisiones como estas. Nuestro compromiso es mejorar la seguridad vial y reducir los tiempos de desplazamiento para todos”, expresó Cantillo.