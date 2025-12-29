Tras realizar un recuento de los logros tras la gestión de este 2025 que finaliza, la Gerencia de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Atlántico destacó los logros en el fortalecimiento de la autonomía económica de estas comunidades.

Lea más: Usuarios de la Nueva EPS anuncian protestas en Atlántico por falta de medicamentos y atención médica

Luis Cassiani, gerente de Asuntos Étnicos del Atlántico, manifestó que tras un acompañamiento técnico en la formulación de proyectos se logró que 10 de 11 iniciativas presentadas fueran viabilizadas para recibir recursos del Fondo Emprender.

“Este impulso permitió que los emprendedores étnicos accedieran a más de 300 millones de pesos para escalar sus ideas de negocio. Esta gestión se complementó con un ciclo de seminarios de liderazgo y ferias de emprendimiento que han fomentado el encuentro y la visibilización de los procesos productivos locales a lo largo del año”, dijo.

En este año, la administración departamental garantizó el derecho a la identidad de las poblaciones más vulnerables.

En el marco del Mes de la Afrocolombianidad, se ejecutó la ‘Ruta de la Identificación’, que logró impactar a 2.000 personas de comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicos en diversos municipios del Atlántico.

Gracias a una alianza estratégica con la Registraduría Nacional del Estado Civil, ciudadanos de los 22 municipios y el Distrito de Barranquilla que enfrentaban barreras históricas de acceso pudieron obtener de forma gratuita sus tarjetas de identidad y cédulas digitales.

Este logro fue posible tras un proceso de caracterización previa que identificó las necesidades urgentes de documentación en el territorio.

Asamblea de juventudes

Otro de los puntos destacados fue el empoderamiento de las nuevas generaciones marcó la agenda del 2025 con la realización de la Asamblea de Juventudes, capítulo étnico.

En este espacio, 400 jóvenes de diferentes etnias se convirtieron en protagonistas al exponer sus necesidades y expectativas frente al Plan Decenal de Juventudes y la Política Pública de Juventud.

Lea más: Kevin Clemente, el joven que complementa la ciencia con los saberes ancestrales

Los participantes dialogaron con el Gobierno departamental sobre temas críticos como la salud mental, el acceso a la educación superior, el empleo, la movilidad y los beneficios específicos que fortalecen la identidad étnica en el Atlántico.