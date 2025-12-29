La problemática con la recolección de basura persiste en la urbanización Villa Olímpica, en Galapa. Frente a los malos olores y la presencia de roedores, los habitantes del barrio decidieron llevar los residuos a la sede de Aqualia, empresa encargada del aseo en el sector.

“Todo el tema de los vectores también es muy grave. Nosotros podemos decir que ya estamos a expensas de una emergencia sanitaria por los malos olores, los gases que produce la basura al descomponerse y la gusanera”, expresó Alexander Aguilar, líder del sector de Villa Olímpica.

Solicitó a los funcionarios organizar la disposición de los residuos, teniendo en cuenta que existen calles angostas en donde el compactador no cabe; no obstante, el deber es recoger los residuos.

“Yo entiendo que, sobre todo en ese sector, hay calles angostas donde el compactador no cabe; además, hay vecinos que dejan los vehículos estacionados y no permiten el paso. Está bien, ellos están recogiendo con carretillas, pero el deber ser es colocar el camión en la esquina, llevar los residuos en carretilla y depositarlos directamente en el camión”, explicó Aguilar.

También sugirió que deberían colocar contenedores con tapa para depositar la basura y no dejarla en las esquinas, en donde los animales y los recicladores rompen las bolsas.

Cambio de horario en el servicio.

Frente a las quejas, Aqualia anunció que mantiene la prestación del servicio de recolección en Villa Olímpica en Galapa. “Aqualia informa a los habitantes de Villa Olímpica en Galapa que el servicio de recolección de residuos se ha mantenido de manera continua”, notificaron a través de un comunicado.

Informaron que se generaron ajustes en los tiempos habituales de recolección debido a las festividades recientes, lo que provocó que algunas calles presentaran alta afluencia vehicular y cierres temporales.

Ante esto, manifestaron que el personal de Aqualia extendió sus jornadas de trabajo, incluso hasta las 10:00 p. m., con el propósito de atender a la comunidad.

“Actualmente las actividades de recolección se encuentran en ejecución y continuarán desarrollándose con normalidad a lo largo del día de hoy”, precisaron.