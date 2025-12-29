Desde el norte de Barranquilla algunos usuarios reportaron este lunes a EL HERALDO unas posibles quemas en un sector de la ribera del río Magdalena, a la altura de Puerto Mocho.

Según los habitantes de la zona de Villa Campestre, el incendio se presentó hace más de una hora y se ha extendido por gran parte de la vía 40.

Además, señalaron que “esta no es al primera quema que vemos en este sector, es muy frecuente la situación y los bomberos ya han tenido que intervenir varias veces”.

Otros ciudadanos indican que el día de ayer también se presentaron quemas en este mismo sector, que estaría ubicado en la continuación de la vía 40, en la zona de parqueo de mulas y camiones.

Cabe resaltar que la humareda negra se viene extendiendo desde la zona de la conflagración hacia varios sectores de la ciudad, incluido algunos centros comerciales del sector norte.

El Cuerpo de Bomberos de Barranquilla confirmó que este tipo de incendios se vienen registrando en los últimos días en una zona del río en la jurisdicción del departamento del Magdalena.