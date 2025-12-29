Ante el preocupante reporte de 47 personas quemadas por pólvora, entre ellas menores de edad, durante la presente temporada decembrina en el Atlántico, la Gobernación advirtió que reforzará las sanciones contra los responsables de estos hechos.

En los casos que involucran a niños, niñas y adolescentes, las autoridades activaron de inmediato las rutas de atención y los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, al considerar que este tipo de lesiones constituyen maltrato por negligencia.

La Administración Departamental informó que todos los casos están plenamente identificados y que se adelanta un seguimiento riguroso y articulado con la Policía de Infancia y Adolescencia, el ICBF y demás autoridades competentes, con el fin de garantizar la protección integral de los menores afectados.

Desde la Gobernación se reiteró que los padres de familia o cuidadores de los menores lesionados por la manipulación de pólvora serán sancionados severamente, ya que exponer a un niño a este tipo de riesgos conlleva consecuencias legales y administrativas.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, fue enfático al señalar que “no vamos a tolerar niños quemados por la irresponsabilidad de padres o cuidadores. La pólvora no es un juego y exponer a un menor a este riesgo tiene consecuencias legales, administrativas y sociales”.

El funcionario insistió en que una quemadura por pólvora en un menor no es un accidente menor ni un simple descuido, sino una grave vulneración de los derechos de los niños y niñas, que puede derivar en limitaciones a la patria potestad, pérdida de la custodia y sanciones económicas para los responsables.

Luque agregó que la prioridad del Gobierno departamental es la prevención y el cuidado, y reiteró el llamado a la responsabilidad: “Proteger a los niños es una obligación, no una opción. Invitamos a las familias a respetar la vida y la integridad de nuestros menores”.

Finalmente, la Gobernación del Atlántico insistió en que la mejor decisión es no usar pólvora, especialmente en entornos familiares, y recordó que cualquier lesión a menores será atendida con toda la capacidad institucional para garantizar sus derechos.