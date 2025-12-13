Un inesperado crecimiento en los niveles del río Magdalena mantienen en alerta a las poblaciones de Atlántico y Bolívar aledañas al canal del Dique por los riesgos de posibles inundaciones y afectaciones a las actividades portuarias.

La mayor preocupación se registra por la apertura de un boquete que generaría afectaciones a la bahía de Cartagena, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua de esta ciudad.

De acuerdo con las autoridades de la capital de Bolívar, desde el mes de marzo “se ha venido abriendo un boquete atípico en el Canal del Dique que ya alcanza 220 metros de largo por casi 40 metros de anchos. Esta apertura desvía un caudal irregular hacia la Bahía de Cartagena, arrastrando una cantidad inhabitual de sedimentos hacia los accesos portuarios”.

El alcalde Dumek Turbay reportó que el fenómeno, catalogado de extrema gravedad, consiste en la acumulación de arena, lodo y material que el agua transporta y deposita en el fondo.

“Cuando este material se acumula en exceso se reduce el calado, es decir, la profundidad necesaria para que los buques puedan ingresar, maniobrar y operar con seguridad. La sedimentación siempre ha existido, pero nunca en estos niveles”, dijo.

La emergencia medioambiental llevó además al alcalde Turbay y al gobernador Yamil Arana a realizar un llamado urgente al Gobierno nacional para que intervenga de manera inmediata en la situación que causa problemas económicos y sociales.

Además, la Dimar indicó que “la magnitud del boquete y el desvío del caudal están afectando notablemente el fondeo, la navegación segura y las maniobras de los buques de la Armada Nacional en zonas estratégicas de la bahía”.

Posibles inundaciones

Las intensas lluvias que se han generado durante las últimas semanas en el interior del país han conllevado a un incremento del nivel del canal del Dique, lo que ha generado intriga entre algunas poblaciones ribeñas.

Carlos Martínez, líder del sur del Atlántico, indicó que si bien no se presentan emergencias, la alerta se mantiene: “No hay que confiarnos. Normalmente los niveles se tienden a estabilizar hacia mediados de diciembre, y creería que este año no habrá problemas, pero hay que seguir monitoreando lo que pasa”.

Mientras tanto, Humberto Currea, líder de los pescadores en el municipio de Luruaco, dio a conocer que “se abrieron las compuertas del embalse del Guájaro para evitar acumulación del agua y evitar así posibles inundaciones, pero las autoridades siguen monitoreando los niveles porque actualmente siguen altos”.

Frente a este panorama, en el corregimiento de La Peña, en jurisdicción del municipio de Sabanalarga, los habitantes siguen atentos al incremento del nivel, que hasta hace unos días se encontraba en valores cercanos a los 5.60 metros.

Guanerge Cueto, representante legal de la asociación de pescadores de la zona, explicó que “la situación del Guájaro está subiendo. Nos informaron que hay dos compuertas abiertas, principalmente en las noches, y eso hace que el nivel del embalse aumente. Ya falta poco para que el agua entre a varios callejones del municipio”.