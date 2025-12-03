Mediante un comunicado de prensa, la empresa Aguas de Malambo dio a conocer una situación que está afectando la bocatoma del acueducto con el cual surten de agua potable al municipio.

Lea más: Atlántico, entre los principales exportadores del país con movimiento de 723 millones de dólares durante este 2025

La compañía señaló que, por lo pronto, están “operando de manera normal y solo hemos tenido suspensiones cortas que no afectan significativamente la continuidad, ni la calidad del servicio“.

Y que al mismo tiempo se está “evitando al máximo una eventual suspensión del suministro de agua. Estaremos informando cualquier novedad por los canales oficiales”.

Y que los inconvenientes se deben al “alto volumen de tarulla que trae el río", lo que originó un “daño en la plataforma que protege la barcaza de este elemento”

También se presenta afectación del "talud ubicado en la orilla del cauce del río, contiguo al sitio donde están ubicados los equipos de bombeo, la cuál debe ser protegida para garantizar la estabilidad y seguridad del sistema de captación".

Ante la situación, Aguas de Malambo aseguró que el “equipo técnico ya se encuentra trabajando en la evaluación, diagnóstico y diseño de las soluciones necesarias para atender estos daños".

Lea más: Distrito destaca éxito en aplicación del modelo integral de atención a personas en condición de discapacidad

Paralelamente, señalaron, que “nos encontramos en la consecución de los recursos que permitirán ejecutar las obras correctivas de manera oportuna”.