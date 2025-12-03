El departamento del Atlántico encabezó las exportaciones de la región Caribe desde su Oficina Regional en la ciudad de Barranquilla, la cual entre enero y abril de 2025 logró mover 723 millones de dólares. Así lo confirmó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

De acuerdo con la jefa de la cartera, Diana Marcela Rojas, el Atlántico vive uno de sus mejores momentos en materia de internalización.

“El territorio afianzó una oferta turística diversificada en segmentos como cruceros, artesanías, gastronomía, deporte y naturaleza, y se posicionó como el tercer territorio del país con mayor inversión extranjera directa en los últimos diez años, con 89 proyectos greenfield”, declaró.

De igual manera, Carmen Caballero, presidente de ProColombia, aseguró que la capacidad industrial del Atlántico lo convierte en un territorio con vocación exportadora.

“Su capacidad industrial, su vocación exportadora y el dinamismo empresarial y turístico hacen del departamento un referente para la internacionalización del Caribe colombiano”, afirmó.

Con respecto a esto, mencionó que el Atlántico se consolidó como primer exportador nacional de materiales de construcción con 200,8 millones de dólares (67% del total nacional).

“El departamento fue líder en envases y empaques (35,1 millones de dólares, un 6,42% más). Además, es protagonista en sectores como agroquímicos (68 millones de dólares, un 7,48% más), bovino (40,3 millones de dólares, +5,52%), acuícola y pesquero (7,7 millones de dólares, +26,31%) y farmacéutico (28,7 millones de dólares)”, detalló Caballero.

Desde ProColombia también se resaltó la participación del Atlántico en el mercado internacional con vitrinas de la Macrorrueda de Negocios 105, misiones comerciales a Estados Unidos, el Showroom Aruba–Curazao y la participación en Expo Osaka, donde empresas del departamento abrieron nuevas oportunidades en mercados del Caribe neerlandés, Asia y Norteamérica.

A su vez, aunque su imagen turística suele asociarse al Carnaval y al sol y playa, el Atlántico avanza hacia una oferta más amplia basada en experiencias culturales, industriales, gastronómicas y de economía creativa.

Entre enero y septiembre de 2025, el Atlántico recibió más de 73 mil viajeros internacionales. Los mercados más relevantes fueron Estados Unidos, Chile, Brasil, Ecuador y Perú.

Sectores más dinámicos

El departamento se consolida en los top nacionales como el tercer receptor de inversión extranjera directa en Colombia, es decir, abarca un 7 % de los proyectos del país.

“Con 89 proyectos greenfield entre 2014 y 2024, Atlántico se consolida como el tercer receptor de inversión extranjera directa en Colombia, equivalente al 7% de los proyectos del país. Estas inversiones suman un CAPEX de 1.803 millones de dólares y han generado alrededor de 14.800 empleos”, dijo Procolombia.

Sumado a esto, los principales países inversionistas han sido: Estados Unidos (30 proyectos, 33%), España (12 proyectos, 13,5%), Francia (7 proyectos, 7,9%) y Alemania e Italia (4 proyectos cada uno, 4,5%). Por su parte, Barranquilla concentra 73 proyectos, consolidándose como polo empresarial y logístico de la región.

Los sectores más dinámicos en la última década incluyen: servicios empresariales (18 proyectos); transporte y almacenamiento (13 proyectos); bienes raíces (10 proyectos); software y TI (8 proyectos) y alimentos y bebidas (5 proyectos). Además, entre enero y septiembre de 2025, el departamento recibió nuevos proyectos provenientes de Estados Unidos y Francia, por USD 194,3 millones, especialmente en energías renovables, servicios financieros y equipamiento industrial. Casos emblemáticos incluyen Vidrio Andino, GlobeNet, AllSTARSIT, Coca-Cola FEMSA y Enel Colombia, cuyos proyectos han reforzado la infraestructura productiva del Atlántico.

Como parte de este impulso regional, ProColombia anunció que la Oficina Regional en Barranquilla estrenó una nueva sede, un espacio renovado que refuerza el compromiso de la entidad con el tejido empresarial del departamento y con la consolidación del corredor económico del Caribe. Ahora opera en la carrera 57 #99A-65, Torres del Atlántico – Torre Sur, Oficina 1203.