El municipio de Puerto Colombia cuenta desde hoy con nueva dotación para fortalecer los operativos de control y vigilancia en materia de movilidad. El mandatario porteño, Plinio Cedeño Gómez, entregó una camioneta y dos motocicletas cero kilómetros que serán asignadas a los Agentes de Tránsito con el fin de mejorar la capacidad de reacción en las vías del territorio.

Plinio Cedeño explicó que esta renovación del parque automotor busca garantizar un servicio más oportuno para los actores viales, así como apoyar los controles diarios que se realizan en zonas críticas del municipio. El mandatario destacó que la dotación permitirá reforzar la presencia operativa y promover el cumplimiento de las normas de tránsito.

“Con esta entrega no solo dignificamos la labor de nuestros Agentes de Tránsito, sino que permitirá también la prestación de un mejor servicio, el cumplimiento de las normas viales y la reacción oportuna en materia de movilidad, garantizando así la atención permanente a los actores viales de nuestro territorio y los visitantes”, detalló el alcalde Plinio Cedeño Gómez.

Por otro lado, Los Agentes de Tránsito recibieron los nuevos vehículos durante una jornada en la que también se revisaron estrategias para atender problemáticas recurrentes, como la movilidad en horas pico y las denuncias de piques ilegales. Juan Carlos Muñoz Olmos, agente con 23 años de servicio, señaló que las nuevas unidades, facilitarán los desplazamientos y la atención a los requerimientos ciudadanos. “Son herramientas muy útiles para nuestra labor diaria y para garantizar una movilidad más segura “, afirmó.

Con esta entrega, la administración municipal busca fortalecer la presencia operativa en las vías y mejorar la atención a los ciudadanos, especialmente en horas de alta demanda. Las autoridades de tránsito aseguraron que el nuevo equipamiento permitirá avanzar en tareas de control, prevención y seguridad vial, mientras el municipio continúa trabajando para ordenar la movilidad y responder a las necesidades de una población en crecimiento.