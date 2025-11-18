La Alcaldía de Malambo, a través del Área de Juventud, confirmó la firma de un convenio interadministrativo con el Sistema de Transporte Masivo Transmetro, suscrito el pasado 6 de noviembre, con el propósito de apoyar la movilidad de los estudiantes del municipio que cursan estudios superiores en Barranquilla.

Con el propósito de apoyar la movilidad de los estudiantes de Malambo hacia las universidades en Barranquilla, la Alcaldía Municipal y el Sistema de Transporte Masivo Transmetro firmaron un convenio para brindar un subsidio del 50% del valor de los pasajes a los beneficiarios.

El acuerdo contempla 400 cupos habilitados para jóvenes entre 14 y 28 años de edad, quienes podrán acceder a este descuento.

Según el coordinador del Área de Juventud, Yacith Sandoval, el beneficio se entregará mediante tarjetas inteligentes.

“Este subsidio garantizará que el apoyo se utilice exclusivamente para el desplazamiento hacia las universidades y estará disponible solo para jóvenes matriculados en una institución de educación superior que residan en Malambo y que tengan Sisbén”, informó.

Puso de presente que otro requisito es “mantener un promedio académico igual o superior a 3.5 en los períodos académicos”.

De esta manera, los interesados en aplicar al subsidio pueden diligenciar el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/9sPP7x77HDU3XPxc6￼.