Los jóvenes universitarios del Atlántico recibieron este fin de semana una capacitación en consumo responsable de licor y lucha contra el contrabando. A través de esta estrategia, la Gobernación del Atlántico pretende sensibilizar sobre el impacto negativo de esta práctica en las finanzas públicas.

En ese sentido, la jornada de capacitación más reciente se llevó a cabo en la sede de Posgrados de la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB), ubicada en el barrio El Prado de Barranquilla, donde jóvenes de distintos programas educativos participaron activamente en el intercambio de conceptos, experiencias y material didáctico.

Durante el encuentro en la IUB, expertos de la Subsecretaría de Renta y Hacienda explicaron las características que deben tener los productos legales como: El registro sanitario, las estampillas fiscales, los sellos de seguridad, la claridad en las etiquetas, la coloración y el sabor, entre otros elementos que son claves para identificar mercancía legítima y su calidad, la cual debe estar amparada por aprobación previa del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), dependencia adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social”.

“En materia de salud es muy indispensable tener en cuenta el consumo legal debido a que se han presentado algunas situaciones que afectan la salud de los atlanticenses y que son graves para la vida de todos nosotros”, manifestó Diana Torres, funcionaria de la Subsecretaría de Rentas y del equipo anticontrabando.

Seguidamente, la Gobernación expuso que: “el contrabando de cigarrillos y licores representa una pérdida anual de aproximadamente $36.000 millones para el departamento. Estos recursos tributarios son fundamentales para la financiación de programas sociales en áreas como salud, educación, deporte, infraestructura vial y saneamiento básico, pilares del desarrollo territorial.

Mientras tanto, Gilberto Aguilar, psicólogo del área de Bienestar Universitario de la IUB, contó que: “Desde la institución, nosotros también propendemos para que nuestros estudiantes tengan todo tipo de formación e información y que ellos puedan tomar mejores decisiones a la hora del consumo responsable”.

Por otro lado, Omar Hernández, uno de los estudiantes participantes en la actividad, resaltó la política del gobernador Eduardo Verano para que los atlanticenses tengan mejor bienestar de vida.

“Hay muchos datos que no sabía sobre el tema de la etiqueta como tal, que es lo que más me parece importante, además, la capacidad que ya tengo ahora como persona para identificar si el licor que estoy tomando es adulterado o no, y también para denunciar. De hecho, me ayuda a ser mentor de mi comunidad, poder dar esta capacitación, o al menos esta charla con mis amigos y familiares a la hora de una fiesta que vayamos a tener”, señaló Hernández.

Así las cosas, en la agenda de actividades de concientización están proyectadas visitas a la Universidad del Atlántico, la Universidad del Norte, la Universidad Simón Bolívar, entre otros; pero no solo en Barranquilla, sino en todos los municipios del departamento, de acuerdo con los funcionarios delegados.

Recomendaciones de autoridades

Durante la capacitación, los exponentes hicieron énfasis en las siguientes recomendaciones preventivas, en especial a la hora de rumbear:

1-. Cuida tu cuerpo: come bien antes de salir y mantente hidratado.

2.- Ojo con el alcohol: si decides tomar, hazlo con moderación y nunca mezcles.

3.- No pierdas de vista tu vaso: evita que extraños manipulen tu bebida.

4.- Muévete seguro: planea cómo regresar a casa, designa un conductor elegido o usa transporte confiable.

5.- Rodéate de amigos: estén pendientes unos de otros. ¡La rumba se disfruta más en equipo!

6.- Escucha a tu cuerpo: si te sientes mal, busca ayuda de inmediato.

7.- La mejor rumba es la que recuerdas al día siguiente. ¡Cuídate y disfruta!

De igual manera, se socializó la plataforma syctrace.org para que el ciudadano, una vez detecte irregularidades en el comercio de licores y cigarrillos, las reporte y sirvan de insumo al equipo de control de la Gobernación para entrar a actuar de manera oportuna.