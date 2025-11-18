Para este miércoles 19 de noviembre, la empresa Air-e Intervenida— encargada del suministro de energía eléctrica en el Atlántico y otros departamentos de la región Caribe— anunció que realizarán labores de poda preventiva en inmediaciones de la línea que alimenta eléctricamente a Luruaco, Repelón y sus zonas rurales.

Los trabajos se llevarán a cabo por personal técnico de Air-e entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, tiempo en el cual estarán sin fluido eléctrico Luruaco, Repelón, Rotinet, Cien Pesos, Santa Cruz, San Juan de Tocagua, La Puntica, Hibácharo, Pendales, Arroyo de Piedra, Rotinet, Las Caras, Las Tablas, Arroyo Negro, Palmar de Candelaria, Los Límites, El Peñique, Molinero, Isabel López, Colombia, La Peña, carretera Cordialidad-Repelón-Villa Rosa, Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Estaciones de Bombeo de Repelón y Rotinet.

Trabajos en otros municipios

Por otra parte, entre las 8:30 de la mañana y las 4:40 de la tarde, se cambiarán crucetas en la carretera La Cordialidad, en el sector de la calle 10 a la 21, entre las calles 21 a la 27, en los barrios Candelaria, Esperanza, Casa Grande y Pueblito en Galapa.

Mientras tanto, en Baranoa se adecuarán puntos de conexión en la carrera 15, entre las calles 23 y 27, en el horario de 8:32 de la mañana y las 4:52 de la tarde.

Finalmente, en el barrio La Rosita, de Puerto Colombia, se cambiará un poste en la carrera 1E con la calle 2, entre las 9:07 de la mañana a 4:00 de la tarde.