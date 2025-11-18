Más de 40 instituciones educativas oficiales participaron en el XIII Encuentro de Comunicación Escolar, un evento que reunió a estudiantes, docentes y formadores para compartir experiencias en radio, prensa, televisión, redes sociales y producción audiovisual. La jornada destacó el talento, la creatividad y el impacto del programa en el desarrollo integral de los jóvenes.

El encuentro, organizado por la Alcaldía Distrital de Barranquilla a través de la Secretaría de Educación, se realizó en las instalaciones de la Normal Superior La Hacienda. Allí, los estudiantes presentaron los resultados del proceso formativo que durante trece años ha impulsado el programa Comunicación Escolar, fortaleciendo competencias comunicativas, tecnológicas y creativas dentro de los colegios distritales.

La jornada incluyó muestras artísticas, presentaciones multimedia y conversatorios sobre los desafíos actuales de la comunicación en un contexto marcado por el auge de las redes sociales y la inteligencia artificial. Estos espacios permitieron que los participantes reflexionaran sobre el rol de la comunicación escolar en la formación de ciudadanos críticos y creativos.

La secretaria de Educación, Paola Amar Sepúlveda, destacó la importancia del programa como herramienta de formación integral para los estudiantes.

“Con la Comunicación Escolar nuestros jóvenes aprenden a expresarse, a trabajar en equipo y a liderar proyectos con impacto social. En cada colegio hay talento, creatividad y vocación, y hoy lo hemos visto reflejado en cada experiencia compartida. Barranquilla sigue siendo ejemplo de innovación educativa en el país”, afirmó Amar.

Durante el encuentro también se exaltó la trayectoria de reconocidos comunicadores y formadores, entre ellos Osvaldo Sampayo Covo y Julio Adán Hernández, impulsores del semillero Voz Infantil y Hola Juventud, así como del fortalecimiento de los talleres de comunicación en los colegios distritales.

La jornada finalizó con la entrega de certificados de participación a los estudiantes y docentes que durante el 2025 formaron parte de los talleres de Comunicación Escolar, reafirmando el compromiso del Distrito con una educación innovadora y con sentido humano.

“Estos espacios nos motivan a seguir impulsando la creatividad de nuestros estudiantes y a construir desde la palabra y la imagen una Barranquilla más participativa, solidaria y comunicativa”, concluyó la secretaria Paola Amar.