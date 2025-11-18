Por una falla de energía en el sector del Tesoro, la empresa Aguas de Malambo informó la suspensión del servicio a todos los usuarios del municipio.

Según la compañía, la falla que afecta el flujo de energía tiene un impacto directo en el sector que abastece la Planta de Potabilización El Tesoro.

De esta manera, mencionó que se encuentra atendiendo la situación con el operador de energía para que se atienda cuanto antes la falla eléctrica.

Así las cosas, Aguas de Malambo resaltó que una vez se supere la falla se procederá de inmediato a restablecer el servicio de acueducto para toda la comunidad.

“Agradecemos su comprensión y seguiremos informando sobre los inconvenientes por los canales dispuestos”, sostuvo.

Cualquier duda o inquietud la empresa invitó a los usuarios a comunicarse a la línea 018000518916