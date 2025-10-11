Uno de los propósitos principales de la Gobernación del Atlántico recae en transformar los hogares de los habitantes del territorio a través de los programas ‘Mi Casa Bacana’ y ‘Cambia Mi Casa’.

En el municipio de Galapa, el proyecto ‘Mi Casa Bacana’ contempla un total de 181 mejoramientos de vivienda, que incluyen reparaciones en cocinas, baños, techos, pisos y redes eléctricas. Incluso, de estas, 9 se encuentran actualmente en ejecución en el barrio Salón Azul, donde los hogares comienzan a reflejar el cambio y la esperanza.

Por otro lado, con ‘Cambia Mi Casa’ se destinó 151 mejoramientos de vivienda para Galapa, con 87 en ejecución, 54 intervenciones adicionales proyectadas para octubre y 37 ya culminadas al 100%, marcando un avance significativo en el bienestar de las familias beneficiadas.

Jornadas de verificación

Cabe resaltar que las autoridades han volcado esfuerzos para que estos programas continúen beneficiando a los residentes en este sector del Atlántico. Por ende, se realizó una jornada de seguimiento y verificación de los avances en los programas de mejoramiento de vivienda que actualmente se ejecutan en el territorio, con el acompañamiento directo de la Gobernación del Atlántico y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

La visita contó con la presencia de la subsecretaria departamental de Vivienda, Electrificación y Espacio Público, Rocío Jiménez, quien, junto al alcalde Fabián Bonett Berdugo, la secretaria de Planeación Municipal Keidys Monsalve y los equipos técnicos de las entidades, recorrió varios sectores donde se adelantan las obras de los programas “Mi Casa Bacana” y “Cambia Mi Casa”.

Durante la jornada, la subsecretaria Rocío Jiménez destacó que la instrucción del gobernador Eduardo Verano de la Rosa es llegar a todos los municipios sin excepción, llevando soluciones reales a las familias atlanticenses:

“La gente está feliz, las palabras sobran. Sus rostros reflejan la alegría de ver transformados sus hogares y mejorada su calidad de vida. Con Mi Casa Bacana se demuestra el compromiso con las comunidades del Atlántico”, expresó.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda acompañó al alcalde en la verificación de las obras del programa “Cambia Mi Casa”, en sectores como Inmaculada 1 y 2 y la zona rural de Loma de los Chivos.

“Este acompañamiento de la Gobernación y el Ministerio es fundamental. Juntos estamos llevando bienestar y dignidad a cientos de familias galaperas que durante años esperaron estas oportunidades”, manifestó el alcalde Fabián Bonett Berdugo.