La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla anunció una serie de cierres viales temporales que se implementarán durante este fin de semana, debido al desarrollo de actividades culturales, deportivas y de mantenimiento urbano en distintos puntos de la ciudad.

Las medidas buscan garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar el avance de las obras, por lo que se recomienda a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con antelación.

Como parte de la estrategia distrital “Barranquilla limpia y linda”, el sábado 11 de octubre se realizará una jornada de limpieza en el barrio Las Delicias, que requerirá el cierre de la calle 71 con carrera 39, entre las 6:00 a.m. y las 12:00 m.. Durante este lapso, todos los pasos peatonales permanecerán habilitados para garantizar la movilidad de los residentes del sector.

Por otra parte, el mismo sábado se llevarán a cabo los preparativos y el desarrollo del concierto “Primera Musa”, lo que ocasionará restricciones desde las 10:00 a.m. del 11 de octubre hasta las 2:00 a.m. del 12 de octubre. Los cierres estarán ubicados en los alrededores de la calle 72 y las carreras 53, 54, 55 y 56, donde se espera una alta afluencia de público. Para facilitar el tránsito, se habilitarán rutas alternas por las calles 70 y 74, mientras que la carrera 53 funcionará como vía de conexión en sentido este–oeste.

Asimismo, la ciudad será escenario del evento deportivo “Gran Fondito Mariana Pajón”, que se desarrollará los días 11 y 12 de octubre, entre las 7:00 a.m. y las 8:00 p.m.. En este caso, los cierres comprenderán la avenida del Río, desde la calle 78 hasta la Ventana de Campeones, y el tramo comprendido entre la calle 72, la Vía 40 y la avenida del Río. Se permitirá el acceso vehicular por la calle 78 únicamente para estacionamiento, mientras que los conductores que circulen por la avenida del Río podrán llegar hasta la rotonda de la Bendición de Dios para empalmar con la Vía 40.

Finalmente, el domingo 12 de octubre, el tradicional Barrio Abajo acogerá una muestra cultural y gastronómica, que implicará el cierre de la calle 48 entre carreras 53 y 54, desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. El evento busca promover el turismo local y resaltar el valor patrimonial del sector.

La Secretaría de Tránsito reiteró que todos los cierres estarán debidamente señalizados y contarán con acompañamiento permanente de los agentes de tránsito, quienes orientarán a los conductores y peatones. La entidad invitó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las actualizaciones en materia de movilidad a través de las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Barranquilla.