Fuertes lluvias se registraron a lo largo de este viernes en diferentes sectores de la ciudad, dejando como resultado emergencias tanto por desbordamiento de arroyos como por caída de árboles.

En el sector de Las Palmas, un mototaxista perdió el control de su vehículo al encontrarse con un arroyo de la zona. Según se pudo visualizar en el video que circula por redes sociales, la comunidad logró ayudar al sujeto y rescatar su moto.

Además, en el barrio Los Olivos la comunidad contó a EL HERALDO que hubo inundaciones en sus casas por el desbordamiento del arroyo Orinoco.

En Las Nieves también se presentaron inundaciones, acompañadas por el represamiento de basuras en las calles.

En ese sentido, el teniente del Cuerpo Oficial de Bomberos de Barranquilla Edwin Pacheco informó a esta casa periodística que hubo caída de árboles tanto en el sur como en el norte de la ciudad.

“Desde la institución desplegamos varias máquinas por la caída de árboles en sectores como la calle 75, así como la calle 77 con 38D, donde se tuvo que hacer la tala de los mismos. De igual manera la comunidad reportó emergencias de igual tipo en el barrio Nueva Granada, entre la 60 y 63, así como en el sector de la Ciudadela 20 de Julio”, declaró el teniente Pacheco.

Agregó que el Cuerpo de Bomberos prepara un despliegue amplio para este fin de semana: “Así como estamos haciendo este viernes, los relevos están más activos que en otras ocasiones, para que haya una dinámica constante y atención de las emergencias en los diferentes turnos y poder atender a la comunidad”.

Por otro lado, el Distrito de Barranquilla fue enfático en que está disponible la línea de atención 195 o el (605) 401 0205 para reportar cualquier tipo de emergencia por las lluvias en la ciudad.

A su vez, la empresa Triple A adelantó que se encuentra realizando labores de limpieza y remoción de basuras en rejillas de alcantarillado en varios sectores de Barranquilla.

Otras emergencias

En el municipio de Soledad, los habitantes del barrio Villa Sol denunciaron que el agua inundó sus casas, como ya viene pasando en reiteradas ocasiones.

Por tal motivo, hicieron un llamado a la administración municipal para prevenir futuras emergencias en este sector.

Mientras tanto, en la zona aledaña a la calle 30, en varios conjuntos residenciales se reportaron fuertes vientos acompañados con actividad eléctrica durante la jornada del viernes.

Pronóstico del Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indicó que este viernes se registró un aumento del 48 % en los volúmenes de lluvia con respecto a días anteriores.

Según la entidad, el paso de una onda tropical por el mar Caribe Central, hacia el noreste del país, ha venido favoreciendo tormentas dispersas en el territorio nacional.

En esa misma línea, el Ideam detalló que las lluvias más intensas para este fin de semana en el Caribe se presentarán en Magdalena, Atlántico, La Guajira y Cesar, así como también se esperan precipitaciones en sectores como Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, y Santander.

Además, explicó que hay una alerta naranja por tiempo lluvioso en el Caribe para este fin de semana: “Uno de los días más lluviosos será el lunes”.