Barranquilla continúa fortaleciendo su apuesta por el talento joven y la transformación tecnológica. La Alcaldía Distrital, en alianza con Riwi, empresa de tecnología que llegó a la ciudad en marzo de 2025, anunció la apertura de inscripciones para la nueva cohorte de su programa de formación en desarrollo de software, que comenzará a inicios de 2026.

Con este proyecto, la ciudad busca consolidarse como un referente regional en formación tecnológica y empleabilidad juvenil, ofreciendo oportunidades reales de acceso a educación de calidad y empleo en el sector digital.

El programa, dirigido a jóvenes entre los 18 y 28 años que residan en Barranquilla, ofrece entrenamiento 100% presencial y becas condonables en su totalidad, garantizando que el talento no se quede sin oportunidades por falta de recursos.

Los participantes reciben una formación integral que combina el desarrollo de software, inglés técnico y habilidades de trabajo colaborativo, componentes clave para vincularse a los mercados tecnológicos globales.

Gracias a las alianzas con empresas locales, Riwi ha logrado que parte de sus egresados ya se encuentren trabajando en proyectos de inteligencia artificial en Barranquilla. Doce de ellos, por ejemplo, se vincularon recientemente con la Cámara de Comercio para apoyar procesos de digitalización empresarial.

Luis Orozco, uno de los jóvenes beneficiados, expresó que su experiencia ha sido un punto de inflexión:

“Pasé de soñar con trabajar en tecnología a construir el futuro desde mi ciudad. En Riwi descubrí que la comunicación es tan importante como programar, y gracias a eso hoy tengo la oportunidad de apoyar a empresas locales con innovación”, afirmó.

Más alianzas

Manuel Fernández, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, destacó que este tipo de iniciativas representan un paso clave para enfrentar los retos de la transformación digital:

“El riesgo de las economías es quedarse rezagadas. Con Riwi estamos generando un círculo virtuoso que une educación, talento y productividad, en beneficio de toda la sociedad”.

Desde la Administración Distrital, la secretaria de Educación, Paola Amar, resaltó que esta alianza refleja la visión del alcalde Alejandro Char de apostarle al conocimiento y la innovación como motores de desarrollo:

“Queremos que nuestros jóvenes encuentren aquí las oportunidades para formarse, crecer y aportar al progreso de la ciudad. La tecnología no solo es el futuro, es el presente, y trabajamos para que nadie se quede atrás”.

Inscripciones abiertas

Los jóvenes interesados podrán postularse hasta el 30 de noviembre a través de la página oficial www.riwi.io/curso o comunicándose al WhatsApp 300 462 8624.

Con esta nueva cohorte, Barranquilla reafirma su compromiso con una economía basada en el conocimiento, donde la tecnología se convierte en puente entre la educación, el empleo y la transformación social.