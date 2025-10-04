En la ciudad de Bogotá fue galardonado con el Premio Politika 2025 el rector de la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB), Arcesio Castro Agudelo, por su liderazgo en proyectos de acceso y permanencia en la educación superior, fomentando la investigación, la innovación social y la articulación con sectores productivos y gubernamentales.

Lea aquí: Obras de canalización del arroyo de la 85 completan su primera etapa

Durante la ceremonia de entrega, el rector expresó su gratitud y destacó que este reconocimiento es fruto del esfuerzo colectivo:

“Este premio no es solo mío, es el resultado de un equipo comprometido que cree en la educación como motor de cambio. Gracias a su trabajo hemos podido abrir oportunidades de desarrollo y esperanza a miles de jóvenes de la región y de todo el país”, afirmó.

En el evento que reunió a líderes políticos, sociales y académicos, se destacó por parte de las directivas del mismo la gestión realizada por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien ha dado gran apoyo a la IUB.

Este galardón se le entrega a quienes impulsan iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades y que sirvan de ejemplo para Colombia entera.

Lea también: Alcaldía de Soledad atiende damnificados por lluvias de la noche del viernes

En ese sentido, bajo la gestión de Castro, la IUB se ha consolidado como un referente académico en el Caribe colombiano, ampliando su alcance más allá de Barranquilla y el Atlántico, para llegar a jóvenes de otros departamentos del país.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, exaltó el liderazgo del rector Castro Agudelo: “Este reconocimiento al rector Arcesio Castro es también un orgullo para Barranquilla y para el Caribe. Su visión y compromiso con la educación han permitido que miles de jóvenes tengan hoy un futuro lleno de oportunidades. La IUB, bajo su guía, ha demostrado que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas y territorios”, expresó el mandatario.

Con este reconocimiento, Arcesio Castro reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la misión de la IUB: formar profesionales íntegros, con sentido social, que impulsen el progreso y la equidad en el Caribe y en la nación.