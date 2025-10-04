En respuesta a las emergencias presentadas durante la noche de este viernes en Soledad, a raíz de las fuertes lluvias que azotaron el municipio, la Oficina de Gestión del Riesgo a Desastres ya se encuentra en el barrio Manuela Beltrán realizando el censo y entregando ayudas.

Lea más: ANI no entregará operación de peaje Papiros a la Gobernación: “No logró demostrar los recursos”

Alexis Rodríguez, coordinador de la dependencia, manifestó que “La Oficina de Gestión del Riesgo a Desastres, atendiendo el llamado de la comunidad del barrio Manuela Beltrán, nos encontramos haciendo el censo con la finalidad de caracterizar cuáles fueron los daños generados por la noche de ayer”.

En ese sentido expresó que “nos encontramos equipo interdisciplinario haciéndolo pertinente en aras de cumplir lo establecido en el marco legal y así cumplir con la entrega de las ayudas humanitarias por aquellas viviendas que hayan sido afectadas por el fenómeno natural”.

Lea más: Malambo enfrenta suspensión total del servicio de agua por fallas en el sistema eléctrico

Se espera que durante el resto del día se complete el despliegue institucional en cuanto a las emergencias.