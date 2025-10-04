El municipio de Malambo enfrenta desde este sábado 4 de octubre una suspensión general del servicio de acueducto. Según informó Aguas de Malambo, la interrupción obedece a una falla eléctrica que afectó la estación de bombeo y ocasionó daños en los equipos de respaldo de la empresa.

La emergencia se produjo tras registrarse altos voltajes en las redes de energía operadas por Air-e, lo que afectó el funcionamiento de la planta eléctrica de la compañía. Esto impidió el bombeo normal hacia la población y dejó sin suministro de agua a todos los sectores del municipio.

En un pronunciamiento oficial, la empresa señaló: “Informamos a la comunidad que se presenta falla eléctrica que afecta a Industriales de PIMSA, Puerto Pimsa y la Bocatoma de Aguas de Malambo, ocasionando afectaciones en el funcionamiento de nuestra planta eléctrica debido a altos voltajes registrados”.

La compañía agregó que, como consecuencia directa, el servicio de acueducto se encuentra suspendido en todo el municipio de Malambo, hasta que se logre estabilizar la situación eléctrica.

Comunicado mediante el cual Aguas de Malambo reporta corte general en el servicio de acueducto por falla eléctrica.

Esperan atención de Air-e

Aguas de Malambo explicó que se encuentran a la espera de que la empresa Air-e, encargada del servicio de energía en la zona, atienda la falla para restablecer el suministro de agua lo más pronto posible.

“Nos encontramos a la espera que Air-e atienda la situación, con el fin de reanudar el suministro de agua en el menor tiempo posible. Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda causar y agradecemos la comprensión de todos nuestros usuarios”, indicó la compañía.

Por ahora, la empresa no ha entregado un estimado de tiempo para la normalización del servicio, por lo que se recomienda a la comunidad tomar precauciones y hacer un uso racional del agua que aún puedan tener almacenada en sus hogares.

La interrupción del acueducto afecta tanto a zonas residenciales como a áreas industriales y comerciales del municipio. El corte incluye a los usuarios de Puerto Pimsa, el área industrial de PIMSA y la bocatoma de Malambo, sectores estratégicos para el abastecimiento local.