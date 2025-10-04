Tras las fuertes lluvias que se han presentado en el Caribe, varias viviendas del municipio de Galapa resultaron afectadas por inundaciones, generando preocupación entre la comunidad.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) había anunciado fuertes precipitaciones en varias regiones del país, incluyendo el centro y sur del Caribe.

“En horas de la noche se espera nubosidad y precipitaciones en gran parte del Pacífico, oriente y norte de la región Andina, centro y sur del Caribe, centro de la Amazonía y sur de la Orinoquía”, añadió el instituto meteorológico.

La Alcaldía de Galapa por orden inmediata del alcalde Fabián Bonett, atendió la emergencia tras el desbordamiento del arroyo ocurrido en la tarde de hoy por fuertes lluvias, que dejó 13 viviendas afectadas, 29 adultos y 30 menores damnificados, además de la desaparición de 3 animales domésticos.

Ante la emergencia, la Alcaldía de Galapa se trasladó hasta el barrio La Inmaculada para brindar apoyo inmediato a las familias damnificadas. Funcionarios y contratistas del ente territorial entregaron alimentos, camas y otros elementos de primera necesidad con el fin de mitigar las difíciles condiciones que atraviesan los afectados.

Cortesía

“Ya estamos atendiendo a los vecinos del barrio La Inmaculada quienes tuvieron afectación tras el último aguacero en el municipio de Galapa”, expresó la Alcaldía de Galapa en su cuenta de X.

Ya estamos atendiendo a los vecinos del barrio La Inmaculada quienes tuvieron afectación tras el último aguacero en el municipio de Galapa.



Ante cualquier eventualidad llamar a las líneas de emergencia. @HENRYFOREROJ, @LuzMarinaEsper1, @LaLibertadCo, @ImpactoNewsCol pic.twitter.com/073EsP0P9Q — Alcaldía de Galapa (@alcaldiagalapa) October 4, 2025

El Jefe de la Oficina Jurídica del Municipio, tras verificación en el sitio junto a funcionarios de Gestión del Riesgo de la Secretaría de Gobierno, el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil, informó que la causa del desbordamiento fue la obstrucción de la canalización con material vegetal producto de la tala de árboles realizada por la constructora URBAMORAS S.A.S, sumado a la sedimentación generada por las obras de la misma constructora, adelantadas en el sector, cuyos residuos arrastrados por las lluvias impidieron el paso normal de las aguas.

“Como autoridad administrativa y emisora de la licencia de construcción, hicimos el llamado directo a la constructora URBAMORAS S.A.S para que asuma de manera inmediata la responsabilidad frente a las familias afectadas. De no responder con soluciones concretas y reparación de pérdidas, procederemos a suspender la licencia de construcción otorgada”, señaló

La administración municipal reiteró su compromiso con la población, destacando que se mantendrán las acciones de acompañamiento y evaluación de daños, especialmente en los sectores más vulnerables a la temporada de lluvias.

Como parte de las medidas de atención, 11 personas pertenecientes a 3 familias, entre ellas 9 menores de edad, fueron trasladadas a un albergue temporal dispuesto por la Administración Municipal, con el fin de garantizar condiciones dignas y seguras mientras se superan los efectos de la emergencia.

“Hoy dimos una respuesta inmediata, con presencia en el territorio, acompañamiento a las familias y entrega de ayudas básicas. La comunidad no está sola; esta administración seguirá velando por la seguridad y dignidad de cada galapero”, indicó la Administración Municipal.

La comunidad valoró el gesto solidario y la pronta respuesta de las autoridades, que en medio de la emergencia buscaron garantizar bienestar y tranquilidad a las familias afectadas.