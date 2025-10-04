La Alcaldía de Soledad reportó en la noche de este viernes varias emergencias debido al fuerte aguacero que cae sobre el Área Metropolitana.

“Recibimos el reporte de la comunidad sobre la desaparición de un adulto mayor en aguas del arroyo de la Ciudadela Metropolitana. Del mismo modo informamos sobre la caída de un árbol en el sector de la Cancha Envigado del barrio Pumarejo que afectó cinco viviendas”, indicó la Alcaldía de Soledad.

Las dos emergencias se registraron como consecuencia de la intensa temporada invernal que afecta al Caribe colombiano, por lo que la administración del municipio hizo un llamado a la ciudadanía para que esté atenta a las recomendaciones de prevención.

Asimismo, manifestó su disposición para atender las situaciones registradas, con base en los protocolos oficiales que determinan los tiempos de reacción frente a las emergencias.

Por su parte, varios usuarios han publicado videos en redes sociales sobre el fuerte aguacero de esta tarde en el municipio. En las imágenes puede observarse incluso cómo un hombre rescata a una madre y a su hija, que por poco son arrastradas por un arroyo.