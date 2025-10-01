La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial indicó a la ciudadanía que, por el inicio de obras de pavimentación, programaron el cierre temporal de la calle 79 entre carreras 46 y 47 y la carrera 47 entre calles 79 y 76.

Le puede interesar: Malambo alerta sobre posible estafa con venta de lotes en Rincón Grande

La medida empezó a regir desde este miércoles a las 7:00 de la mañana y comprenderá hasta este jueves 2 de octubre.

“Agradecemos a la comunidad la comprensión y recomendamos planificar sus desplazamientos con anticipación y atender las indicaciones de autoridades y orientadores de tránsito”, informaron a través del comunicado.

Rutas alternas

Frente a esto, compartieron rutas alternativas a estas calles:

En caso de que transiten por la calle 79, deben girar a la derecha en la carrera 45 o carrera 46 hacia la calle 75 para continuar con su destino.

Además, los conductores que transitan por la carrera 46 sentido del Centro a Buenavista, deben circular hasta la calle 84, para girar a la derecha y continuar con su destino.

Además: Air-e detectó hurto de energía en comercio de zapatos de Barranquilla

Por otro lado, aquellos que conduzcan por la carrera 47 deben girar a la izquierda en la calle 79 y luego tomar la carrera 49B o 49C, para continuar con su destino.