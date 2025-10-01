La empresa Air-e reportó que el medidor de un almacén de calzado, ubicado en la carrera 46 con calle 34B, en el centro de Barranquilla, no pasó las pruebas técnicas, por lo que el local fue denunciado por hurto de energía.

Por otra parte, en una IPS en el barrio Altos de Riomar, en el norte de Barranquilla, en inmediaciones de la carrera 59 con calle 90, se detectó un equipo de medida con evidente manipulación.

A estos casos se suma el de un billar del barrio Los Rosales, en el sur de Barranquilla, cuya acometida estaba por fuera de la medida. Además, en el barrio Los Andes se encontró otro servicio directo sin medidor, en el interior de un bar de la zona, ubicado sobre la calle 61 con carrera 21B.

Por otra parte, en un reconocido gimnasio de Soledad, en el barrio Almendros Campestre, se reportó el hallazgo de líneas directas por fuera de la medida para evadir el pago real del consumo de energía.

Por último, en la vía hacia Palmar de Varela, en el kilómetro 1, se detectó que una finca porcícola contaba con el servicio directo y otro predio rural en Galapa, sobre el kilómetro 2, se encontró un servicio directo sin medidor.

Casos en Magdalena y La Guajira

En lo que respecta al Magdalena, en un billar del barrio San Fernando de Fundación, se detectó una línea directa por fuera del medidor, que se suma a un asadero de pollos en el sector de Montecristo con el equipo de medida manipulado.

En La Guajira, en el barrio Concepción de Maicao, se encontró que una vivienda contaba con la acometida principal intervenida con una conducta recurrente en el hurto de energía.

La empresa Air-e informó que, estos casos de fraude de energía, sumaron más de 395 millones de pesos en pérdidas durante los últimos cuatro meses.