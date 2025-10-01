Las autoridades de Malambo advirtieron sobre una nueva modalidad de estafa en la que personas inescrupulosas están ofreciendo como terrenos urbanizables el predio conocido como Rincón Grande, ubicado al lado de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La alcaldesa Yenis Orozco Bonett explicó que se trata de un lote de uso institucional, que no cuenta con licencias de construcción ni con servicios públicos básicos para habilitar proyectos de vivienda.

“El llamado es a no dejarse engañar. Este terreno no puede ser vendido para vivienda, queremos proteger a las familias que, por necesidad, podrían caer en una estafa”, señaló la mandataria.

Desde la Gobernación del Atlántico, el secretario del Interior, José Antonio Luque, confirmó que el caso fue remitido al Ministerio de Defensa, debido a la cercanía del predio con la FAC y con el aeropuerto, lo que hace inviable cualquier tipo de edificación en la zona.

Por su parte, el secretario de Gobierno Municipal, Augusto Rivero, invitó a los ciudadanos a denunciar estas ventas ilegales en la Oficina Asesora de Planeación de la Alcaldía o directamente en la Fiscalía.

Las autoridades insistieron en que este terreno no tiene soporte legal para urbanización y que los responsables de estas falsas ofertas podrían enfrentar procesos judiciales.