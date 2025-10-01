El alcalde del municipio de Baranoa, Edinson Palma, entregó sus nuevas casas a 28 familias de Villas de Santa Ana, convirtiendo a Baranoa en el primer municipio con vivienda subsidiada entregadas.
Villas de Santa Ana comprende 320 casas, con la primera etapa al 100% (90 viviendas ya construidas). Las viviendas, de 59 metros cuadrados tienen 3 habitaciones, dos baños, sala-comedor, cocina y patio con zona de labores.
“Este es un momento único en la vida de los nuevos propietarios de su vivienda, al inicio de nuestra administración teníamos claro la necesidad de impulsar este tipo de proyectos por el déficit habitacional que hay en el municipio, fue así como iniciamos esta tarea y hoy estamos cumpliendo el sueño de muchas familias” expresó Edinson Palma.
El desarrollo avanza en varias etapas y 17 manzanas con áreas verdes y estacionamientos. El avance se ha logrado con apoyo de Bancolombia y una inversión municipal de $1.500 millones.
“A mis 36 años cumplí mi sueño de tener casa propia y me enteré de este proyecto por una publicación e inicié los tramites porque vi una oportunidad muy grande y lo logré gracias a mi vida crediticia”, manifesto Eiris Brisco, empleada independiente.
El proyecto se ubica en un terreno de 5.5 hectáreas, contiguo a Villa Carolina, con cercanía a infraestructuras clave como el Centro de Desarrollo y Liderazgo Juvenil, puesto de salud y polideportivo.
“Es la vivienda de mayor tamaño en el Atlántico con 59 metros cuadrados dentro de su segmento”, destacó la Alcaldía.