La Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Educación, avanza en la formulación de un programa bautizado como “Mi Colegio Bacano”, para lo cual está en revisión de los indicadores de calidad de todas las instituciones educativas del departamento con el propósito de consolidar un modelo innovador y cercano a la comunidad.

Lea más: Alcaldía de Soledad confirma identidad de menor desaparecido al caer en el arroyo El Platanal

La nueva apuesta educativa se articula con el programa bandera “Mi Casa Bacana”, que en su primera fase entregó 9.020 títulos de propiedad y 3.000 subsidios de mejoramiento de vivienda en 2024 para transformar infraestructuras y generar empleo a través de la industria de la construcción.

La estrategia será presentada este viernes 3 de octubre al sector empresarial del Atlántico, con el fin de propiciar su vinculación en un proyecto que no solo busca transformar la calidad educativa, sino también fortalecer el tejido social y aportar al desarrollo sostenible del departamento.

“Si ya contamos con una casa bacana para vivir, ahora el reto es que cada niño, niña, adolescente y joven del Atlántico pueda disfrutar también de un colegio bacano para aprender”, expresó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano al presentar los avances de esta nueva estrategia.

Como parte de este propósito, la secretaria de Educación encargada del Atlántico, Maribel Castro Flórez, visitó la Institución Educativa José David Montezuma Recuero, en el municipio de Repelón, reconocida por ser un modelo de lo que significa tener un ‘colegio bacano’ en el Atlántico.

“Hoy vemos el claro ejemplo de lo que significa ser un ‘colegio bacano’, un lugar donde los estudiantes se divierten aprendiendo, los docentes se sienten motivados a enseñar y los directivos disfrutan gestionar con entusiasmo”, afirmó Castro Flórez, tras un encuentro con los directivos y docentes de la institución.

Durante la jornada, se resaltaron los indicadores que convierten a esta institución en referente: bajas tasas de deserción, reducción en la reprobación, aumento en la aprobación escolar y mejores resultados en las Pruebas Saber 11.

Además, la institución cuenta con una malla curricular fortalecida, un modelo pedagógico en apropiación y un sistema de evaluación que promueve aprendizajes significativos.

El rector Erik Sarmiento Sanjuanelo destacó que el éxito de la institución ha sido fruto del trabajo en equipo: “Un colegio bacano es posible cuando toda la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, docentes y directivos, se une con sentido de pertenencia. Gracias a ello, hoy contamos con una infraestructura en muy buen estado y ambientes que facilitan la enseñanza y el aprendizaje”.

Lea más: En Barranquilla y Soledad hubo cuantiosos daños a causa de fuertes lluvias

Con estos resultados, la Gobernación del Atlántico proyecta extender la estrategia “Mi Colegio Bacano” a los 86 establecimientos educativos oficiales del departamento, con sus 206 sedes y 106.000 estudiantes beneficiados.