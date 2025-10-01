Mediante un comunicado de prensa, la Alcaldía de Soledad confirmó las versiones sobre la desaparición la noche del pasado lunes de un joven, al caer al cauce del arroyo El Platanal, por lo que ordenó la búsqueda y rescate del mismo mientras activó la ruta de acompañamiento a la familia.

Lea más: Esta semana arrancan obras de canalización en Villa Campestre

La Alcaldía expresó en su mensaje oficial que “lamenta confirmar la desaparición en aguas del arroyo Platanal del menor Albes Jesús Revilla Maza, de 15 años de edad” y que por orden de la alcaldesa Alcira Sandoval, “se activó la labor de búsqueda y rescate de su cuerpo, al tiempo en que se inicia también acompañamiento psicosocial a su familia y a los menores que presenciaron el insuceso”.

Alcaldía de Soledad Albes Jesús Revilla Maza, joven desaparecido. Fotografía suministrada por la Alcaldía de Soledad.

Según detalló la Alcaldía, “el adolescente habría caído a las turbulentas aguas del citado arroyo, en momentos en que jugaba con otros menores, quienes asustados por el hecho, entraron en schok y solo hasta anoche (martes) informaron plenamente a sus familiares sobre lo acontecido”.

El Ingeniero Alexis Rodríguez, coordinador de la Oficina de Prevención y atención de riesgos y desastres informó que los equipos de apoyo acuático y aéreo “apoyarán para la búsqueda del menor arrastrado por el arroyo” y señaló que este hecho “pone de presente la necesidad de incrementar la vigilancia de los niños y evitar que se acerquen a sitios que representan peligros para sus vidas y bienestar”.

Lea más: Defensoría insta a avances en desmonte de peaje Papiros

Las actividades de búsqueda y rescate se adelantan a esta hora en los cuerpos de agua del municipio.