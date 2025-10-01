Las inundaciones que por varios años han provocado emergencias en el sector de Villa Campestre, en Puerto Colombia, serán cosa del pasado a partir del mes de diciembre. La Alcaldía Municipal socializó este martes las obras de canalización y pavimentación en los sectores de la avenida Las Dunas y Los Tajamares que pondrán fin a esta problemática.

Armando Sanjuan Rodríguez, secretario de Infraestructura de Puerto, explicó que el proyecto de construcción comenzará esta semana.

“En Puerto Colombia estamos comprometidos con la comunidad de Villa Campestre y por eso hemos planificado que las obras de canalización comiencen lo más pronto posible. Ya hicimos la socialización con la comunidad y esperamos que el proceso de construcción termine en un plazo no mayor al 15 de diciembre”, sostuvo el funcionario.

Detalló que “las obras consisten en construir 4 rejillas de captación de agua que garanticen la conducción del agua al canal perimetral que se encuentra en el muro de la avenida Las Dunas; en ese punto hace conexión con el box culvert existente. Posteriormente, se van a pavimentar 160 metros lineales de la avenida Tajamares que conecta con la vía a La Prosperidad”.

Además, resaltó que este paquete de obras de infraestructura cuenta con una inversión de $4.700 millones y contempla otros sectores del municipio.

“En el casco urbano del municipio también vamos a hacer unas intervenciones en la calle 4, la carrera 6, el barrio Vistamar y el barrio Unión Paraíso, que son obras adjudicadas dentro de este mismo paquete y que ya tienen un diseño específico para brindar una solución a la comunidad”, anotó.

La administración municipal agregó que en los próximos días se informarán los cierres viales en la zona por la realización de las labores de canalización.

Impacto en la comunidad

Algunos residentes de la zona de la avenida Las Dunas como Alberto Cianci recibieron con optimismo el inicio de las obras para canalizar las aguas lluvias de este sector de Villa Campestre.

“Las inundaciones siempre dejan pérdidas totales a los habitantes de este barrio; en ocasiones el agua entra a nuestras casas y dañaba electrodomésticos y en otros casos dañaba hasta vehículos, por lo que pedimos celeridad a las obras”, declaró.

De igual manera, el concejal Milder Cotes recalcó que con estas obras se van a beneficiar cerca de 27 mil personas del sector.

“Villa Campestre es un sector importante del municipio que venía sufriendo con las inundaciones, especialmente en materia de movilidad porque no había condiciones para circular con las inundaciones y todo era un caos; sin embargo, estas obras de canalización lo van a cambiar todo”, comentó.

Flavio Marín, otro residente del sector, mencionó que “la calidad de vida de la gente que vive en la zona va a tener un impulso importante. Las Dunas es una zona con bastantes negocios y residencias alrededor, así que ojalá tengamos una realidad diferente desde final de año en la infraestructura de nuestras calles”.