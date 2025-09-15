El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció este lunes 15 de septiembre la construcción de la primera comunidad energética en el barrio Las Gardenias, un modelo innovador que integra tecnología, energía solar, agricultura urbana y desarrollo social.

Se trata de un sistema agrovoltaico con capacidad instalada de 1,31 MW, que contará con 2.000 paneles solares en un área de 16.585 metros cuadrados de la Huerta Comunitaria Parque Productivo Las Gardenias. Con esta iniciativa se beneficiarán cerca de 700 familias y un colegio oficial.

Barranquilla avanza a pasos agigantados hacia la transición energética.👏🏼



— Alejandro Char (@AlejandroChar) September 15, 2025

El mandatario destacó que el propósito de este nuevo paso en la transición energética justa es aprovechar los espacios de la ciudad para generar energía limpia. “Con este proyecto Barranquilla avanza a pasos agigantados hacia la transición energética”, afirmó en su cuenta de X.

Char explicó que la meta de su administración es recuperar techos de edificios comunitarios, suelos poco aprovechados y espacios urbanos para instalar más proyectos similares.

Cortesía redes sociales.

De acuerdo con el mandatario la meta es construir ocho comunidades energéticas en diferentes barrios de la ciudad, con las que espera impactar a más de 10.000 hogares en condición vulnerable.

