En el Mes del Patrimonio regresa la Feria Carnaval Hecho a Mano, Edición Íconos, un espacio que reúne 12 emprendimientos para destacar el poder artesanal y la creatividad de creadores locales.

Del 16 al 21 de septiembre, el talento creativo y la tradición se darán cita en esta V edición de la feria que organiza Carnaval de Barranquilla a través del Museo del Carnaval con el apoyo de la Gobernación del Atlántico y Bancolombia, en un escenario para exaltar los productos hechos a mano, fortalecer la economía creativa y acercar a los emprendedores con la comunidad.

¡Estamos listos pa’ la #FeriaIconos 2025!🧶🎉En el marco de la celebración del Mes del Patrimonio, del 16 al 21 de septiembre la #FeriaIconos llega a la plazoleta del @museocarnavalbq por quinto año consecutivo.



🛍️Una iniciativa que permitirá a 11 emprendedores locales ofrecer…

El montaje de la feria estuvo precedido, el viernes 12 de septiembre, de una capacitación con los emprendedores participantes, quienes presentaron sus productos para una curaduría de sus muestras. Estos emprendimientos participantes hacen parte del programa Sello Artesanal de la Gobernación del Atlántico, el programa de Sostenibilidad de Carnaval de Barranquilla y marcas diversas que se integran a este proyecto.

La feria se llevará a cabo en la Plazoleta del Museo del Carnaval y la apertura estará a cargo del grupo Fuerza Negra, que pondrá en escena la riqueza cultural de la región.

Carnaval Hecho a Mano es el programa de Carnaval de Barranquilla que promueve oficios tradicionales del Carnaval que fortalecen la economía creativa en torno a la fiesta y al mejoramiento de la calidad de vida de sus hacedores.

“Con la Feria Carnaval Hecho a Mano, Edición Íconos seguimos apostándole al talento local, a esos emprendedores que con sus saberes hacen grande a nuestra fiesta y fortalecen nuestra economía creativa”, expresó Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla.

Con la Feria Íconos, Carnaval de Barranquilla reafirma su compromiso con el fortalecimiento del talento local, mientras genera oportunidades para los hacedores e impulsa la promoción de una fiesta es motor de desarrollo para la ciudad.

