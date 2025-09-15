El municipio de Sabanalarga se consagró como el gran campeón de la segunda versión del Torneo de Béisbol U-16 Batea Atlántico, tras vencer de manera contundente al equipo anfitrión, Luruaco, en la final. Con un desempeño impecable a lo largo de todo el campeonato, Sabanalarga demostró su dominio con una combinación de buena ofensiva y un gran pitcheo, ganando el título de forma invicta.

El juego final se disputó en el estadio municipal de Luruaco, en un ambiente de fiesta deportiva. Sabanalarga no dio tregua, fabricando carreras en cada episodio. La ofensiva explotó con un marcador final de 17 carreras por 0, impulsada por un segundo episodio en el que anotaron 8 carreras, aprovechando el descontrol y los errores de Luruaco, lo que selló una victoria amplia que los llevó a alzar el trofeo de campeón.

La ceremonia de premiación contó con la presencia del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien entregó el trofeo a los nuevos campeones. En sus palabras, el gobernador enfatizó la importancia del torneo para el desarrollo de la juventud.

Sabanalarga, campeón invicto de Batea Atlántico II.

“Felicitaciones a Sabanalarga por este título. Batea II está diseñado para masificar el béisbol y alejar a nuestros niños de las drogas y las armas. La única manera de lograrlo es teniéndolos con una manilla en la mano y un bate en el hombro. Cuando se juega béisbol, la vida cambia, porque siempre se piensa en cuidarse para poder jugar”, expresó Verano.

El talento juvenil fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. El lanzador Maifer Bolaño, de solo 13 años, fue galardonado como el mejor jugador de la final (MVP) tras una actuación brillante en la que lanzó una pelota de calidad que no permitió carreras y solo un hit. “Este trofeo es un orgullo, me lo llevo a casa como el MVP de la final. He trabajado duro para alcanzar esto y aquí está el resultado”, afirmó emocionado Maifer.

Kevin Urango, también de la novena de Sabanalarga, se llevó el trofeo al mejor jugador del campeonato (MVP), destacando su desempeño integral. “Es un orgullo participar en este torneo. Estoy feliz de ser campeón y también por el trofeo de MVP. Doy gracias a Dios por todo lo ganado”, comentó.

El director de Indeportes Atlántico, Iván Urquijo Osorio, destacó el éxito del torneo y la “fiebre” de béisbol que hay entre los jóvenes del Atlántico. “Estamos muy contentos con la final y clausura de un gran campeonato que tuvo ocho equipos y se jugó en tres municipios. Tuvimos cerca de 150 peloteros participando, y esto nos llena de emoción porque seguimos promoviendo el deporte en el departamento”, manifestó Urquijo, felicitando tanto a Sabanalarga por su victoria como a Luruaco por su excelente papel como anfitrión y subcampeón.

Santiago Ibáñez, pelotero de Baranoa, se llevó dos galardones a casa: mejor receptor del torneo y Champion triples. Emocionado, dijo junto a su familia: “Di lo mejor siempre, aprovechando los momentos para ayudar a mi equipo. Estoy feliz con mis dos trofeos, quiero llegar lejos en el béisbol”, comentó Ibáñez, quien admira al grandes ligas Jacob Realmuto de los Phillies de Filadelfia.

Además de los premios principales, se entregaron distinciones individuales que resaltan el talento de los jóvenes peloteros.

Cuadro de honor

- Campeón: Sabanalarga

- Subcampeón: Luruaco

- Mejor jugador del campeonato (MVP): Kevin Urango (Sabanalarga)

- Mejor jugador de la final: Maifer Bolaño (Sabanalarga)

- Campeón bate: Sebastián Villa (Campo de la Cruz)

- Campeón hits: Fernando Cassiani (Campo de la Cruz)

- Campeón dobles: Kevin Urango (Sabanalarga)

- Campeón triples: Santiago Ibáñez (Baranoa)

- Campeón pitcher: Endy Velásquez (Campo de la Cruz)

- Campeón infield: Carlos Betts (Repelón)

- Campeón outfield: Yoider Berdugo (Luruaco)

- Campeón receptor: Santiago Ibáñez (Baranoa)

- Premio especial: Candelaria (por su esfuerzo y semillero deportivo).