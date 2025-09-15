Con un desfile multicultural, los riohacheros iniciaron la celebración de los 480 años de fundación de su ciudad y exaltaron su identidad. Las calles se vistieron de color, música y alegría en el recorrido que contó con la participación de instituciones educativas, agrupaciones culturales, comparsas, asociaciones, academias de danza y entidades públicas y privadas, que unieron esfuerzos para rendir homenaje a la capital guajira en su aniversario de poblamiento.

La Tromba Marina de la Escuela de Suboficiales de la Armada Nacional, engalanó la jornada y despertó el aplauso de los asistentes. También participaron el destacamento de Guardacostas, Dimar.

Cortesía

Por su parte, en la catedral Nuestra Señora de los Remedios, la autoridades civiles, militares, eclesiásticas y ciudadanía, se reunieron para elevar unidos oraciones llenas de fe por la ciudad, y encomendándola también a la protección de su patrona, la Virgen de los Remedios.

Durante la homilía, se resaltó la resiliencia y la grandeza de un pueblo que, a lo largo de los siglos, ha sabido mantenerse firme frente a los desafíos, conservando su identidad y fortaleciendo su fe, como también abriendo puertas de prosperidad y progreso para este Distrito.

Cortesía

Posteriormente, en un ambiente de unión y orgullo, Riohacha fue homenajeada con una serenata cargada de multiculturalidad. El sonido del violín y el acordeón, acompañado por tambores, llenó de emoción a los asistentes, quienes unieron sus voces para entonar el “Feliz Cumpleaños” a la ciudad.

Cortesía

Al respecto, el alcalde de la ciudad, Genaro Redondo, destacó que esta celebración representa la unión de la fe y la cultura como ejes fundamentales de la identidad riohachera. “Hoy rendimos homenaje a nuestra tierra, agradeciendo su historia y reafirmando nuestro compromiso de seguir construyendo un futuro de esperanza para todos”, expresó el mandatario.

Cortesía

La conmemoración de los 480 años de Riohacha continuará con una agenda cultural y comunitaria.

