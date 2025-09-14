Los habitantes del municipio de Mompox, en Bolívar, se encuentran consternados por la situación de inseguridad que han vivido en las últimas horas. En menos de tres días dos hombres han sido asesinados en la población.

En la madrugada de este domingo 14 de septiembre, transeúntes encontraron el cadáver de un hombre en las inmediaciones del estadio de fútbol Titán. No tenía documentación y los vecinos de la zona afirmaron no conocerlo. Tampoco se tiene conocimiento de algún enfrentamiento a balas cerca del sitio.

La persona encontrada, que tenía varios impactos de bala, vestía camiseta roja, pantalón gris, tenis negros y una gorra negra.

Se trata del segundo asesinato en menos de tres días, luego de que el pasado 11 de septiembre, cuando en modalidad de sicariato asesinaron a Jairo Barrios Rojas, conocido con el alias de ‘Abichuela’, en el interior de una vivienda, ubicada en el barrio Primero de Octubre.

Sobre este crimen se supo que hombres en moto llegaron hasta el sitio, accionaron un arma de fuego en contra de la víctima y luego huyeron del lugar.

Se conoció que Barrios Rojas tenía antecedentes judiciales por delitos como acto sexual violento y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En noviembre de 2023 había sido capturado por orden judicial, señalado de participar en el homicidio de Beatriz Elena Gómez Chica y Osman González Argüelles, crimen ocurrido en enero de ese mismo año en el municipio.