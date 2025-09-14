La Sociedad Navitrans S.A.S., y la Unión Temporal U.T. Movilizamos Cartagena le presentaron sus ofertas económicas para la compra de 55 nuevos buses a la alcaldía de Cartagena, a través de TransCaribe S.A.

La propuesta de la Sociedad Navitrans S.A.S, con sede en Medellín, Antioquia y representada legalmente por Manuela Duque Meza, asciende a los $63.600.000.000; mientras que la de Unión Temporal U.T. Movilizamos Cartagena, con sede en Cartagena, cuyo representante legal es Boris Barreto Alzate, es por $67.500.000.000.

El plazo de presentación de las propuestas dentro de la convocatoria pública No. TC-CP-001-2025, se venció la tarde del viernes 12 de septiembre.

Navitrans es una empresa familiar colombiana de más de 35 años, la que se ha dedicado a la venta de camiones y buses en el país, un mercado altamente apetecido y competitivo, donde han logrado posicionarse como líderes en Colombia. En China fue reconocida como la número #1 en ventas de este tipo de vehículos en la región, manejando marcas como como Foton, International, Hyundai y Zhongtong.

Actualmente, son reconocidos por liderar la transición del transporte público en Colombia hacia la movilidad sostenible, con una oferta diversificada que incluye buses eléctricos, a gas y diésel, ofreciendo tecnología de punta y un enfoque en el servicio posventa de gran solidez.

Por su parte, la Unión Temporal U.T. Movilizamos Cartagena está conformada por Wisdom Technology SAS y SITTCA Oil & Gas SAS, dos empresas colombianas independientes con diferentes enfoques: Wisdom Technology se especializa en movilidad sostenible y transporte ferroviario, mientras que SITTCA Oil & Gas proporciona soluciones integrales para las industrias Oil & Gas, energía y construcción. SITTCA ofrece servicios como exploración, producción, mantenimiento, y también soluciones de energías renovables e hidrógeno, incluyendo el alquiler de equipos y análisis de tuberías. Wisdom Technology, por su parte, es representante exclusivo de equipos de transporte ferroviario y se enfoca en autobuses y vehículos con tecnologías eléctricas, híbridas y de hidrógeno.

De acuerdo con el cronograma de la convocatoria pública el próximo 8 de octubre de 2025 publicarán el informe final de evaluación de las ofertas, y comunicarán oficialmente el resultado del informe oficial al proponente seleccionado, con quien suscribirán el contrato a mediados de ese mismo mes.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, ha explicado que con los nuevos 55 buses buscan fortalecer la operación del sistema y mitigar inconvenientes como las demoras en las frecuencias, hacinamientos en estaciones y deficiencias en el confort para los usuarios.

“Si queremos una mejor ciudad, todos los procesos deben andar como es y alineados en cuanto al progreso y el dinamismo con el que estamos revolucionando a Cartagena en materia de infraestructura vial, educativa, de salud; y con relación a megaproyectos que potenciarán el turismo, el espacio público de calidad, la cultura, el arte y todo tipo de causas sociales. Por ende, nunca seremos una súperciudad con goteras y aires acondicionados deficientes en los TransCaribe; mucho menos si tienen problemas mecánicos y se varan”.

Los 55 buses nuevos (5 articulados, 27 padrones y 17 busetones impulsados por gas natural vehicular, y 3 padrones y 3 busetones eléctricos) serán operados directamente por el Distrito, a través de TransCaribe. Estos entran a fortalecer la operación pasando de una flota de 154 buses frente a los 99 actuales. Además incrementarán la demanda del sistema en 20 mil nuevos usuarios.