EL HERALDO se llevó el premio del tercer lugar de la categoría “texto” del III Premio Nacional de Periodismo Deportivo Tecnoglass – Fabio Poveda Márquez, organizada por la Asociación de Periodistas Deportivos del Atlántico (Acord Atlántico) en Barranquilla.

El periodista Andrés Noé Gómez había sido nominado en esta categoría con el trabajo Julio César Green, de boxeador a pastor, el cual fue realizado en conjunto con el fotoreportero Johnny Olivares.

La historia es del ex boxeador dominicano, Julio César Green, tres veces campeón mundial de las 160 libras (peso mediano) en la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), hasta ahora único dominicano en alcanzar dicho cetro orbital, quien ahora es un pastor y evangelista que está en Barranquilla repartiendo su testimonio en la comunidad.

Noé Gómez expresó gratitud por este reconocimiento. “Para mí es un enorme orgullo haber podido representar de esta manera al periodismo de Barranquilla y a mi casa editorial EL HERALDO. Pocas veces he participado en premios de periodismo, pero recibir este tercer lugar de parte del jurado ha sido motivo de enorme orgullo para mí”.

Añadió: “Agradecer a mi casa editorial, al cuerpo de editores por el apoyo y sobre todo al pastor y campeón mundial de boxeo Julio César Green, quien tan amablemente compartió su testimonio sin filtros. También, a mi compañero Johnny Olivares, con quién hicimos binomio para la producción de la publicación”.

Por último, agradeció a Acord Atlántico “por la plataforma para demostrar la profundidad que aporta al ejercicio del periodismo la fuente de deporte, en especial el formato de la crónica que aunque parezca en peligro de extinción, todavía tiene grandes exponentes que nos inspiran para hacer nuestra labor”.

Cortesía

Los otros finalistas en Texto fueron Pablo Romero, Lisandro Rengifo y José Orlando Ascencio (El Tiempo, Bogotá), Fernando Garzón (El Espectador, Bogotá), Juan Carlos Martínez (El Universal, Cartagena) y Francisco Figueroa (La Cháchara, Barranquilla).

El ganador de esta categoría fue Ángel Pérez quien, con la página virtual Korraleja.com, obtuvo el premio en Texto con la crónica“El campeón que derrotó a más de siete demonios”, un relato sobre la vida de Miguel ‘Máscara’ Maturana, único campeón mundial del boxeo aficionado en Colombia, cuya historia estuvo marcada por la lucha contra las adversidades.

Entretanto, Alberto Mercado, de Barranquilla y periodista de RCN Radio, fue el ganador en Audio gracias al trabajo“Emily, un clavel para Dios”, una conmovedora entrevista con Emily Clavel, arquera campeona mundial de fútbol para amputadas.

En la categoría Jóvenes, el premio fue para Brandon Martínez, del periódico El Colombiano, con la crónica “Sueño con volver a estar entre los tres mejores velocistas del mundo”, que recoge el testimonio del excampeón mundial de ciclismo Fernando Gaviria.