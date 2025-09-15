Cientos de barranquilleros se dieron cita este domingo desde las seis de la mañana en el sector Pabellón de Cristal, para disfrutar del gran Bailatón.

La actividad, impulsada por la reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, se convirtió en una verdadera fiesta de energía y movimiento, celebrando que la ‘Michemanía’ ya lleva un mes contagiando de alegría a la ciudad.

La jornada contó con la participación de reconocidos instructores como Nelson Guardo, Pedro García, Neomar González, Yineth Nieto, Nair Núñez y Allan Betancourt, quienes pusieron a madrugar a los asistentes con coreografías cargadas de entusiasmo, buena vibra y buena música frente al majestuoso río el mapalé ‘Monasita Mí’.

“Estoy feliz, quería darle una sorpresa a mi gente y yo fui la sorprendida al verlos a todos aquí bailando conmigo, gracias, gracias, así como a la Alcaldía por todo el apoyo”, dijo emocionada la reina de los barranquilleros, quien estuvo acompañada de su Rey Momo, los reyes del Carnaval de los Niños y los reyes de la 44.

“Con el Bailatón queremos invitar a la gente a moverse, a liberar el cuerpo y la mente, porque bailar es alegría y también es salud mental. Soñamos con que esta experiencia no se quede solo en Barranquilla, sino que podamos llevarla a otras ciudades para seguir contagiando a más personas con esta energía positiva. Además, queremos abrir un espacio solidario: así como nos unimos para bailar, también podemos unirnos para apoyar a los grupos que muchas veces no tienen los recursos para sus vestidos y presentaciones. Bailar nos conecta, nos sana y también nos hace más solidarios.”

El @Granmalecon_baq vibró con el folclor y la sabrosura del Caribe. Hombres y mujeres, grandes y chicos, vivieron un amanecer lleno de música, baile y tradición para celebrar el primer mes de nuestra soberana del @Carnaval_SA , @michellecharfz. pic.twitter.com/ats4DV6Ypq — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) September 14, 2025

Esta gran iniciativa de la soberana en pocas horas inundó de excelentes comentarios y sentidos mensajes sus redes sociales, donde algunos seguidores y bailarines le piden llevar la ‘Michemania’ a Cartagena y Bogotá, así tener la oportunidad de vivir esta experiencia con ella, porque “Llegaron los tamboreros, prepárense bailadores, son puro sudor y cuero, abran paso a los mejores”.

