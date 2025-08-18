A través de un comunicado de prensa, la Gobernación del Atlántico dio a conocer que firmó un convenio con la Universidad del Atlántico para realizar una prueba diagnóstica de clasificación en lengua inglesa a los 4.485 docentes y rectores de todos los niveles educativos (preescolar, básica primaria, secundaria y media), que hacen parte de la educación oficial del departamento.

Lea más: “Hola, pervertido”: las claves para evitar ser víctimas de esta sextorsión

El objetivo de esta evaluación es identificar el nivel de competencia en el idioma de acuerdo con los estándares establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

La información obtenida permitirá establecer una línea de base sólida para la planeación de acciones formativas pertinentes ajustadas a las necesidades reales de los docentes, y contribuir al fortalecimiento de sus competencias comunicativas en inglés, como parte de una estrategia integral de calidad educativa y bilingüismo en el departamento.

Cortesía En los colegios públicos de Barranquilla se avanza en la formación de inglés y también se proyectan pilotos para la enseñanza del francés y portugués.

Lea más: Francia Márquez habla de los tres años como vicepresidenta y de las tensiones en el Gobierno: “Ha sido una paridera muy berraca”

La educación como apuesta

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, destacó el carácter histórico y estratégico de este convenio: “Estamos invirtiendo cada vez más y de manera ordenada y organizada en los temas de educación. Firmamos un convenio de evaluación de todos los profesores y de todo el personal docente del Atlántico. 4.485 profesores van a ser evaluados en el conocimiento de la lengua inglesa y de esa manera los vamos a ubicar según su nivel de conocimiento del idioma. Así podremos organizar cursos de acuerdo a estos niveles. Eso me parece supremamente importante”, afirmó el mandatario departamental.

JOSEFINA VILLARREAL HERRERA/Josefina Villarreal Herrera Barranquilla. El gobernador del Atlántico Eduardo Verano De la Rosa en las instalaciones de la Casa Katinchi.

La evaluación se desarrollará en ocho nodos de observación en el marco del Plan Departamental de Bilingüismo denominado “Atla and Tico to the World”, y contará con la participación de expertos y evaluadores especializados. La prueba tendrá una duración aproximada de una hora y medirá todas las competencias lingüísticas: comprensión oral, comprensión escrita, producción oral y producción escrita.

Lea más: Hijo de la princesa Mette-Marit fue acusado de cuatro casos de abuso sexual

Maribel Castro, subsecretaria de Desarrollo Educativo del Atlántico, explicó los alcances de la prueba. “Nuestro Plan de Desarrollo ‘Atlántico para el Mundo’ tiene la intención de organizar un plan de bilingüismo que favorezca estas habilidades en nuestros estudiantes y docentes. Hemos venido avanzando en disminuir el porcentaje de estudiantes en categoría A - (A menos) en las pruebas ICFES de inglés: pasamos del 60 % a 54 %. Esto nos motiva a trabajar un plan de bilingüismo que fortalezca las competencias en estudiantes, docentes y directivos docentes”, anotó.

Cortesía Más de 5 mil estudiantes han sido formados con educación trilingüe en el British International School.

El Plan Departamental de Bilingüismo, ‘Atla and Tico to the World’, inicia con paso firme evaluando al 100 % de los docentes y directivos. Este observatorio bilingüe permitirá contar con una caracterización técnica para trazar un plan de formación asertivo. “Históricamente es la primera vez que el departamento parte de un diagnóstico total para luego entregar un plan de formación efectivo”, señaló Castro.

Lea más: Gobierno Petro presentó seis proyectos férreos catalogados de “importancia nacional”

El rector de la Universidad del Atlántico, Danilo Hernández, resaltó el compromiso conjunto entre academia y gobierno. “La Secretaría de Educación Departamental se ha acercado con una solicitud a nuestra universidad y hemos hecho una alianza a través de nuestro gobernador Eduardo Verano para clasificar el nivel de inglés de la totalidad de los profesores y rectores del Atlántico. Esto nos dará un diagnóstico claro para que la Secretaría y la Gobernación del Atlántico puedan iniciar planes de formación, ojalá con nuestros cursos de lenguas extranjeras, fortaleciendo así las competencias de los maestros en inglés”, añadió el rector de la Uniatlántico.

El impacto esperado de este programa incluye la disminución del porcentaje de estudiantes en la categoría A (-) del ICFES en el área de inglés y la consolidación de una base docente con mayores capacidades para la enseñanza de una segunda lengua.

Lea más: Air-e anuncia cortes de energía en Repelón este martes por poda de árboles

El plan también contempla dotación de infraestructura tecnológica especializada para el bilingüismo, capacitación continua para docentes y directivos, y alianzas estratégicas con el sector productivo, con el fin de que el Atlántico avance hacia una educación de talla mundial.

Con esta medida, la Gobernación del Atlántico reafirma su compromiso de transformar la calidad educativa y consolidar un departamento competitivo, preparado para un entorno global, en línea con la visión de “Atlántico para el Mundo”.

Lea más: Bomberos descartan que Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá, haya caído al río