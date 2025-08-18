Continúa la zozobra por la desaparición de la niña Valeria Afanador, de 10 años, en el municipio de Cajicá, Cundinamarca. La menor, con síndrome de Down, fue vista por última vez en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, donde ella estudia, en la mañana del pasado martes 12 de agosto.

“Aproximadamente a las 10:30 a. m., nuestras cámaras de seguridad registraron que la estudiante Valeria Afanador Cárdenas ingresó a la zona de arbustos cercana a la reja que colinda con el sector del río Frío. Desde ese momento, no se ha registrado en las cámaras su regreso por el mismo punto”, informó el colegio en un comunicado el día de la desaparición de la niña.

Ese mismo martes comenzó la búsqueda de Valeria Afanador Cárdenas por parte del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, policías, defensa civil, Cruz Roja y voluntarios en los alrededores del colegio.

Asimismo, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de la menor de 10 años.

Tras una semana de búsqueda, los organismos de socorro han descartado casi completamente que la niña haya caído al río, según indicó el capitán Álvaro Farfán, director del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, en ‘Blu Radio’.

“Hemos utilizado también el apoyo de buzos en algunos sectores del río, descartando, digámosle en un 99 % de que la niña haya caído al río, que se encuentre pues cercano a ello”, detalló.

Sin embargo, sigue la búsqueda en sectores aledaños al río y a la institución educativa.

“Aun así continuamos realizando un barrido nuevamente en esos sectores y en todo lo que son digamos la zona boscosa que está en la parte posterior del colegio, también algunas indicaciones, algunos testimonios que hemos recibido por parte de algunas personas que nos ha permitido generar varias hipótesis con relación a la desaparición de la menor”, dijo Álvaro Farfán en ‘Caracol Radio’.

Entre las hipótesis está una que apunta a que Valeria Afanador pudo haber sufrido un accidente en zona boscosa, como una caída en un hueco.

¿Qué dijo el colegio sobre la desaparición?

Andrea Medina, consultora educativa del colegio en Cajicá, aseguró en entrevista con ‘W Radio’ que: “A ella (Valeria) le gusta esconderse, es una niña con síndrome de down. Es la primera vez que pasa esto en el colegio en 24 años”.

Medina señaló que el plantel educativo ha facilitado todas las grabaciones y ha colaborado de manera activa con las autoridades para encontrar a la menor.

“Nosotros tenemos cámaras de seguridad que hemos dispuesto a todas las autoridades. Nosotros no sabemos cómo una niña desaparece desde las 11:00 de la mañana y por eso estamos trabajando de la mano de todas las autoridades. Las cámaras en ningún momento registran su salida”, añadió.